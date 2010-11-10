-ERDOĞAN: SİYASETÇİNİN SINIRSIZ BİR DOKUNULMAZLIĞI YOK ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim için de herhangi bir sınırsız davranış şekli söz konusu değil. Bize de nelerin uygulandığı ortadadır. Yani eğer 'dokunulmazlık' deniliyorsa, siyasetçinin öyle sınırsız bir dokunulmazlığı yok. Sadece görev yaptığı süre içerisindedir. Görevi bittiği andan itibaren onun da dokunulmazlığı ortadan kalkar ve hemen Demoklesin kılıcı sallanmaya başlar. Bunu biliyorsunuz'' dedi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, Güney Kore ve Bangladeş ziyaretleri öncesinde yaptığı açıklamanın ardından soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, AB İlerleme Raporu'nda bazı noktalarda eleştiriler getirildiğini hatırlatılarak, ''Basın özgürlüğü, dini özgürlükler, yargılama süreçleri ve demokratik açılım konusunda somut adım atılmadığı şeklinde... Eleştirilen adımlar noktasında kısa, orta ve uzun vade bir adım atmayı planlıyor musunuz?'' sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Öncelikle basın özgürlüğüyle ilgili somut adımlar atılmadığını ifade ettiniz. Tabii bu somut adımlar nedir sorusunu sormak benim hakkımdır. Hükümet olarak, biz atılması gereken bütün adımları basın özgürlüğü noktasında göreve daha ilk geldiğimizde yaptığımız basın şurası ile en güzel şekilde ortaya koyduk ve bu basın şurasında alınan kararlara da iktidarımız sadık kalmıştır. Şu andaki süreç Hükümetimizle alakalı bir süreç değil, tamamen yargıyla alakalı bir süreçtir. Burada basın özgürlüğü dediğimiz olay sınırsız mıdır? Onun da bir sınırı var. Eğer basın mensupları bu sınırı çiğniyorsa, bu konuda da yargı devreye girmektedir. Buna rağmen benim en son İstanbul'da basın dünyasının yöneticileriyle yaptığımız toplantıda kendilerine şunu yine söyledim: 'Sizler hazırlıkları yapın ve bu konularla ilgili olarak Başbakan Yardımcım Bülent Bey de yanımdaydı ve Bülent Bey'le bir araya gelmek suretiyle... Bu bir şura şeklinde mi olur, gelecek teklifler üzerinde çalışmayla mı olur bu çalışmalar üzerinde durabiliriz atılacak adımlar nelerse bu adımları yine atılabilir.' Ama şunu söyleyeyim ki hiç bir zaman bu özgürlükler, sınırsız olmayacaktır. Yine yargıyla bu işin boyutu her zaman için olacaktır. Onun için de tabii ki basın mensupları içerisinde, köşe yazarları içerisinde bu süreci de iyi değerlendirmesi gereken arkadaşlarımızın olması gerekir diye düşünüyorum. Bizim için de çünkü, herhangi bir sınırsız davranış şekli söz konusu değil.'' -TABELALAR- Erdoğan, ''Demokratik açılımla ilgili olarak yine atılan adımlardan biriydi Kürtçe tabelalar. Diyarbakır Valiliği, Kürtçe tabelaları asılmasıyla ilgili kararı iptal etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da Erdoğan, ''Bu konuyla ilgili olarak da yargı tabelalar konusunda bu tür bir karar vermişse, onu her halde bizim değerlendirecek halimiz yok. Yargı böyle bir karar vermiştir, adımını atmıştır. Fakat bir şeyin üzerinde durmakta fayda var diye düşünüyorum; acaba bu ülkenin sorunları, yani bu mudur? Buralarda mıdır? Buraya kadar bu sorunlar inmiş midir? Eğer buraya kadar bu sorular inmişse biz bu işi bitirdik demektir'' yanıtını verdi. -BENİ KEDİYE BENZETTİKLERİNDE BİR ŞEY DEMEDİNİZ- Başka bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dansöz kıyafeti içinde gösteren bir karikatürü hatırlatarak ''Sizce bu sınır çerçevesi içerisinde miydi? Bunu değerlendirebilir misiniz?'' sorusu üzerine ise Erdoğan, bunu kendisinin değerlendirmeyeceğini, karikatüristlere sorulması gerektiğini söyledi. Erdoğan, ''Tayyip Erdoğan'ı kediye benzettikleri zaman bir şey söylemediniz. Köpeğe benzettikleri zaman bir şey söylemediniz. Hepsini sevimli hayvan yaptınız. O zaman hep savunuyordunuz. 'Karikatüristler bunları yapar' diyordunuz. Bilemiyorum, bunu bizzat karikatüristlerin kendisine sorarsanız herhalde çok daha isabetli olur. Çünkü, ben karikatüristlerin özgürlük sınırının ne olduğunu öğrenemedim. Sizler bu dünyanın içerisindesiniz, sizler çok daha iyi bilirsiniz'' diye konuştu.