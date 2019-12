-Erdoğan: Siyaset yapılacak tek yer TBMM İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gayrı meşru olanla, gayrı insani olanla, terörle, kanla, cinayetle, pusuyla aranızdaki mesafeyi açmazsanız, oy aldığınız vatandaşlarınıza ihanet etmiş olur, meşru bir siyaset yapmazsınız. Bir an evvel meşruiyet zemininden başka yol olmadığını anlayın. Geleceksen, siyaset yapacaksan, tek yer var; Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başka çareleri yok. 1 Ekim'den sonra onlar da gelecekler'' dedi. Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca WOW İstanbul Otel'de verilen geleneksel iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: ''Gayrı meşru olanla, gayrı insani olanla, terörle, kanla, cinayetle, pusuyla aranızdaki mesafeyi açmazsanız, oy aldığınız vatandaşlarınıza ihanet etmiş olur, meşru bir siyaset yapmazsınız. Bir an evvel meşruiyet zemininden başka yol olmadığını anlayın. Meşruiyet zemininin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söylememe bilmem gerek var mı? Geleceksen, siyaset yapacaksan, tek yer var; Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bakın birileri de aynı şeyi söyledi. 'Arkadaşlarımız gelene kadar gelmeyeceğiz' dediler. Ne oldu geldiler mi? Geldiler. Simav'da söyledim 'Gelecekler' diye. Bir hafta içinde geldiler. Bunlar da gelecek. Başka çareleri yok. Parlamento kapalı olduğu için şimdi onu değerlendiriyorlar. Olay bu. 1 Ekim'den sonra onlar da gelecekler. Başka çıkış yolu yok bu işin. Meşruiyet zemininden kaçanlara diyeceğimiz şey ne biliyor musunuz 'Siz bilirsiniz'.'' Erdoğan, ''Bir taraftan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama öbür tarafta bir elimiz bir ayağımız Somali'de olacak, bir elimiz bir ayağımız Libya'da olacak, Yemen'de olacak. Dünyanın bir diğer ucunda geçmişte olduğu gibi Açe'da olacak. Çünkü büyük devlet olmanın gereği budur. Biz Osmanlı'nın bakiyesi üzerinde gelişen bir ülkeyiz. Bunu inkar edemeyiz. Bunun gereğini yapmak, yerine getirmek de bizim görevimiz. Böyle tarihi bir mesuliyetimiz, sorumluluğumuz var. Allah dirlik ve düzenimizi daim etsin'' dedi. -500 milyon dolar hedefini yakalamaya çalışıyoruz''- Geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İstanbul'da toplandığını ifade eden Erdoğan, ''toplantıda, İslam dünyasından Somali'ye yardım amacıyla, Türkiye'nin yardımı dahil olmak üzere ne yazık ki, 350 milyon dolar tutarında nakdi ve ayni yardım taahhüdünde bulunulmasını sağladıklarını'' anlattı. Erdoğan, bu rakamı çok küçük ve basit bir rakam olarak değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bu rakamın zaten yarıya yakınını Türkiye veriyor. Diğer 35 ülke ne durumda? Ama bir taraftan da 'Elhamdülillah' dedim. Niye? Çünkü, Türkiye artık alan el değil, veren el oldu. Somali'nin acil ihtiyacı olan 500 milyon dolar hedefini bir an evvel yakalamaya çalışıyoruz'' -''Somali için her şey şimdi başlıyor''- Başbakan Erdoğan, Somali temaslarının ardından Türkiye'ye döner dönmez yapılan yardımların koordinasyonunu sağlamak için geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını anımsatarak, ''Somali için her şey şimdi başlıyor. Somali değerlendirme toplantımızın gayesi de yardımların Somali halkına daha verimli ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamak, ülkenin hızla ayağa kalkması için yapılacakları istişare etmekti. Türkiye olarak bize yakışan Somali'nin bütününü kucaklamak, bütününe hizmet götürmek. Şu anda resmi ve gönüllü kuruluşlarımız bütün risklere göğüs gererek, arazide çok anlamlı, fedakar bir görev ifa ediyorlar. Birçok ülke güvenlik gerekçeleriyle Somali'ye gitmekte ve orada yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte tereddüt gösterirken, bizler Türkiye olarak Somali'nin yanında olduğumuzu her şekilde oradaki kardeşlerimize hissettiriyoruz. Yatırımcılarımızın oraya atacakları adımlar onlarla beraber yapacakları adımlar inanıyorum ki Somali'yi ayağa kaldırmaya farklı bir şekilde destek olacaktır'' şeklinde konuştu.