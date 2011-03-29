-ERDOĞAN SİSTANİ İLE GÖRÜŞTÜ NECEF (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinin ikinci durağı Necef'te Şii dini lider Büyük Ayetullah Ali Sistani ile görüştü. Sistani'nin evinde gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Görüşmeye, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik ile heyetteki bazı üyeleri de katıldı. -BÜYÜK AYETULLAH ALİ SİSTANİ KİMDİR?- Ayetullah El-Uzma Seyyid Ali El-Hüseyni El Sistani, Irak'ın 2003 yılında işgalinden sonraki dönemde ülkenin siyasi yaşamında etkili bir isim olarak biliniyor. 1951'den beri Irak'ta yaşayan İran doğumlu Sistani, Irak siyasetinde doğrudan rol almasa da sözü dinlenen ve saygın bir lider olarak, anayasal süreçte oy vermeye çağırdığı halkın, ülkenin siyasi kaderinde rol almasını sağladı. Irak'a resmi ya da gayri resmi ziyarette bulunan liderleri zaman zaman kabul eden Sistani, sağlık sorunlarının yanı sıra diğer bazı nedenlerden dolayı zamanının büyük kısmını evinde geçiriyor. Ayetullah El-Uzma Seyyid Ali El-Hüseyni El Sistani, 4 Ağustos 1930'da İran'ın kutsal kentlerinden Meşhed'de dünyaya geldi. Alim bir aileden gelen Sistani, 1949'da İran'ın diğer bir kutsal kenti ve dini ilimler merkezi konumundaki Kum'a giderek din eğitimine devam etti. Sistani, 1951'de Ayetullah Ebu El-Kasım El-Hoy'un ilim merkezinde okumak üzere Irak'ın Necef kentine giderek, önemli alimlerden ders aldı. Irak'ın Necef-ül Eşref kentindeki İlim Havzası'nın kurucusu olan ve halen Irak'ın en önemli dini merci konumunda bulunan Sistani, dünya genelinde mukallitleri (taklitçileri) olan az sayıdaki müçtehitlerden (ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürlerinden) biri olarak öne çıkıyor. 1960'da Merce-i Taklid makamına ulaşan Ayetullah Sistani, bir yıl sonra da fetva verme yetkisine sahip oldu. Sistani, Ayetullah El-Uzma Hoy'un 1992'de vefat etmesinin ardından Ayetullah El-Uzma derecesine terfi etti. Sistani'nin başında bulunduğu İlim Havzası ve bağlı kurumlar tarafından dünya genelinde on binlerce öğrenciye burs veriliyor, çok sayıda hayır kurum ve kuruluşlarına maddi ve manevi destek sağlanıyor. Halkın verdiği ''hums'' bağışlarla faaliyetlerini sürdüren İlim Havzası ve buna bağlı kuruluşlar, gelirlerini Irak'ın yanı sıra diğer birçok ülkede sağlık, kültür, eğitim ve sosyal amaçlı hizmetlerde kullanıyor.