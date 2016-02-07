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Erdoğan: Sisi'yle görüşmem, bakan arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşebilir

"Başbakan'ın Sisi'yle görüşmesini doğru bulmam"

07 Şubat 2016 10:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşeceği yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Mursi ve arkadaşları başta olmak üzere idamlarla ilgili kararlar gözden geçirip kaldırılmadıktan sonra, ben Sisi (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi) ile görüşmem. Bakanlarımız muhataplarıyla görüşebilir. Ama Başbakanımızın görüşmesini doğru bulmam" dedi.

Güney Amerika ziyaretleri sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

O konu ile ilgili benim tavrım net. Mursi ve arkadaşları başta olmak üzere idamlarla ilgili kararlar gözden geçirip kaldırılmadıktan sonra, ben Sisi (Mısır Cumhurbaşkanı) ile görüşmem. Bakanlarımız muhataplarıyla görüşebilir. Ama Başbakanımızın görüşmesini doğru bulmam. Türkiye ile Mısır halkı, aynı kültür, aynı değer yargılarına inanan iki ülke. Tabii ki biz bu noktada kopamamalıyız.

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