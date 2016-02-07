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Erdoğan'dan ABD'ye: Senin ortağın ben miyim, Kobani'deki teröristler mi?

"Obama’nın bir ulusal güvenlik temsilcisi. Kalkıyor, Kobani’ye gidiyor. Kobani’de sözde bir generalden plaket alıyor. Biz nasıl güveneceğiz?"

07 Şubat 2016 10:03

 ABD Başkanı Barack Obama’nın özel temsilcisi Brett McGurk’un  Kobani'de YPG'den plaket almasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sayın Obama’nın yanında da adı geçen bir ulusal güvenlik temsilcisi. Tam Cenevre’deki görüşmeler sırasında kalkıyor, Kobani’ye gidiyor. Kobani’de sözde bir generalden plaket alıyor. Biz nasıl güveneceğiz? Ben miyim senin ortağın, yoksa Kobani’deki teröristler mi?" diye sordu.

Güney Amerika turu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

PYD bir terör örgütüdür. YPG bir terör örgütüdür. PKK ne ise PYD odur. Bunu bütün uluslararası örgütlere taşıyacağız. Taşımadığımız her an bizim için kayıptır. Terör örgütü olarak ilan edilmesi için adımlar atılmazsa geç kalırız. Bakın, Biden (ABD Başkan Yardımcısı) yanında bir yardımcısı ile geldi. Daha önce Sayın Obama’nın yanında da adı geçen bir ulusal güvenlik temsilcisi. Tam Cenevre’deki görüşmeler sırasında kalkıyor, Kobani’ye gidiyor. Kobani’de sözde bir generalden plaket alıyor. Biz nasıl güveneceğiz? Ben miyim senin ortağın, yoksa Kobani’deki teröristler mi?

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