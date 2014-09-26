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Politika

Erdoğan Sisi'nin de davetli olduğu yemeğe katılmadı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Erdoğan'ın Mısır'ı hedef alan açıklamaları iki ülke arasında gerginliğe yol açtı

26 Eylül 2014 13:50

Erdoğan, Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile aynı masaya verildiği için katılmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bieleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından verilen öğle yemeğinine katılmak üzere Türkevi'nden ayrılarak, BM binasına geçti. Ancak Erdoğan, beklenilenden kısa sürede Türkevi'ne geri geldi.

Bu durum Erdoğan'ın Genel Kurul'da yapacağı konuşma için sırasını Türkevi'nde bekleyeceği şeklinde yorumlandı. Ancak olayın perde arkasına ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin "Ana masası"na davet edilmişti.

 

'Darbecilerle aynı masaya oturmam'

 

Masada, yemeğin ev sahibi Ban Ki-moon'un yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama, İspanya Kralı 6. Felipe, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Ürdün Kralı Abdullah bin Hüseyin yer alıyordu. Ancak o masaya Mısır'ın darbe ile görev başına gelen ve Türkiye ilişkilerin durmasına neden olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de davet edilmişti.

Erdoğan ile Sisi'nin arasına Zuma oturtulmuştu. Erdoğan, durumu öğrenince yemeğe katılmama kararı aldı. Darbe ve darbecilere karşı tavrının net olduğunu söyleyen Erdoğan, ilkelerine ters hareket etmeyeceğini ve darbeci Sisi ile aynı masaya oturmayacağını söyledi. Erdoğan, bu kararın ardından yemeğe katılmadı ve Türkevi'ne geri döndü.

 

Erdoğan'ın konuşması Mısır'ı kızdırdı

 

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, ''Mısırlılar olarak açıklamaları kızgınlıkla dinledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yalan ve iftiralar içeriyor, bu en hafif ifadeyle Mısır halkının 30 Haziran'da (2013) ortaya koyduğu iradesini hafife almayı ve ipotek koymayı temsil ediyor'' denildi.

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