Erdoğan: Sırtından vurmak kalleşlerin işidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün suikast sonucu öldürülmesini şiddetle lanetlediklerini söyledi.

Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Sırtından vurmak alçakların, kalleşlerin işidir" dedi. Erdoğan, Rusya'yla ilişkilerin bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım da suikasti "alçak bir saldırı" olarak nitelendirdi. Yıldırım, saldırıyı düzenleyenlerin Türkiye'nin Rusya'yla arasını bozamayacaklarını vurguladı.

Moskova'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu hain terör saldırısının arkasında kimler var bunu da açığa çıkarmak zorundayız" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise suikastla ilgili açıklamasında, "Teröristlere asla müsamaha gösterilmeyecek. Bu trajedi hepimizi uluslararası terörizmle daha etkili bir şekilde mücadele etmeye zorluyor" dedi.

Rusya, Karlov suikastı soruşturmasına katılmak üzere Türkiye'ye 18 kişilik bir heyet gönderdi. Heyet, Rus büyükelçinin öldürüldüğü Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve Türk inceleme ekibinden bilgi aldı.

Doğan Haber Ajansı; savcı, kriminal uzmanları, psikologlar ve olay yeri inceleme uzmanlarından oluşan ekibin, Keçiören Adli Tıp Kurumu'nda otopsiye girdiğini de bildirdi.

Türk basını, olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen savcılık ve emniyet birimlerinin, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın 11 el ateş ettiğini tespit ettiğini yazdı. Adli Tıp Kurumu tutanağında, Karlov'un vücudunda 9 delik bulunduğu belirtildi.

Suikastla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı ise yediye yükseldi. Gözaltına alınanlar şunlar;

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün partinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Karlov'u öldüren kişinin bir polis olmasının ayrıca üzerinde durulması gereken bir nokta olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "O kişinin canlı yakalanmayıp da öldürülmesi de ayrıca üzerinde durmamız gereken bir noktadır. Kimse yok. Neden canlı yakalamıyorsun? Sorun onu öldürenden çok azmettirenleri bulmamız gerekiyor. Şiddetle kınıyoruz ve hükümete sesleniyoruz: Bunun faillerini bulun ve yargı önüne çıkarın" dedi.

Öte yandan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bugün Andrey Karlov için devlet töreni düzenlendi.

Törene Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov ile Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Karlov'un naaşı tören sonrası Moskova'ya gönderildi.

Rus büyükelçinin öldürüldüğü Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin sahibi olan Çankaya Belediyesi, bir yazılı açıklama ile Andrey Karlov'un adının öldürüldüğü salona verileceğini açıkladı.

İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu önündeki yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Başkonsolosluk binasının önünde, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet polisleri giriş çıkışları kontrol ediyor.

Binadaki Rusya bayrağı yarıya indirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karlov için Facebook üzerinden sanal bir taziye defteri açtı. Açılan taziye defteri mesajının altına yüzlerce yorum yazıldı.

Türkiye'deki ABD ve İran temsilciliklerinin bazıları Salı günü kapatılırken, ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile İran İstanbul Başkonsolosluğu çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği'ne bırakılan çelenkler ise polis tarafından incelendi.

Karlov'un suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD ve İran'ın Türkiye'deki büyükelçilikleri ile ABD'nin İstanbul ve Adana'daki konsoloslukları bugün kapatıldı.