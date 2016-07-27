Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in 'Öcalan' çıkışı nedeniyle mi HDP'yi Saray'a davet etmedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmıuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na muhalefet partilerini davetinde HDP'nin yer almamasında HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder’in Meclis'teki “Sayın Öcalan” ifadesi ve sert eleştirilerinin etkili olduğu öne sürüldü.

Erdoğan’ın daveti üzerine toplanan Saray’daki zirveye katılan Kılıçdaroğlu, toplantıdan sonra MYK üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, normalleşme açısından yararlı bir toplantı olduğunu kurmaylarına aktaran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, en çok dikkatini çeken şeyin çok sayıda oda olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun TRT’ye 6 yıl sonra ilk kez darbe girişiminin ardından çıktığını söylemesi üzerine Erdoğan’ın “Evet haklısınız. Böyle şey mi olur? TRT, iktidara ne kadar zaman yer ayırıyorsa, size de o kadar zaman ayırmalı. TRT herkese eşit davranmalı” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun HDP’lilerin toplantıya davet edilmemesine ilişkin imzalanan ortak bildiriyi de anımsatarak yaptığı eleştiriyle ilgili Erdoğan, HDP’li Meclis İdare Amiri Önder’in, darbe girişiminin ardından STK’ların ziyareti sırasında tepkilere neden olan “Sayın Öcalan” ifadesi ile aynı görüşmede hükümeti ve Erdoğan’ı suçlayan sözleri nedeniyle davet etmediğini söyledi.

"Hainlerin namazı kılınmaz"

Kılıçdaroğlu’nun ölen darbecilerle ilgili Hainler Mezarlığı benzeri uygulamaları anımsatarak, “Ölenler her ne kadar darbeciyse de öldükten sonra aileleri cezalandırılıyor. Oysa aileleri suçsuz.

O nedenle darbecilerin cenazelerinin kaldırılmaması, mezar verilmemesi, namazlarının kılınmaması gibi uygulamalar olmamalı” sözlerine karşılık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diyanetin kararını doğru bulduğunu ifade ettiği, bu konuda ayet ve hadisler olduğunu da söyleyerek “Vatan hainlerinin cenaze namazı kılınmaz” dediği belirtildi.