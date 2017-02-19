Erdoğan: Sırada Münbiç var; ABD ile mutabık kalırsak Rakka'yı da DAEŞ'ten temizleyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Rakka'da prensipte anlaşılırsa doğrudan operasyona girmeyeceğiz. Askeri varlığımız olacak. Taktik destek vereceğiz" şeklindeki sözlerinin ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte Münbiç var. ABD ile koalisyon güçleriyle mutabık kalırsak Rakka'yı da DEAŞ denilen o katil sürüsünden temizleyeceğiz" dedi.

Gaziantep'teki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Gaziantep'te 56 kardeşimizin şehit olmasından sonra Suriye'ye girdik. Cerablus'a girdik, Dabık'a, El Rai'ye ve son olarak El Bab'a... Bundan sonraki süreçte Münbiç var. ABD ile koalisyon güçleriyle mutabık kalırsak Rakka'yı da DEAŞ denilen o katil sürüsünden temizleyeceğiz. Suriye'de mücadeleyi sürdüren TSK'ya şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Tendürek'te, Besler Deresi'nde, Kandil'de orada mücadele eden askerime, polisime şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum."

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