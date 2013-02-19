Erdoğan: Sinop'taki olaylar MHP ve CHP'nin kafa yapısıdır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP olarak bölgesel milliyetçiliğe karşı olduklarını belirterek, dün Sinop’ta BDP millevekillerine yönelik tepkilerden MHP ve CHP’yi sorumlu tuttu. Erdoğan, “Bunların ruh kökünde toplantılara saygıları yoktur. Saygısızlık vardır. MHP budur, kafa yapısı budur. Irkçılık yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Ondan bu ülkede sıkıntının kaynağı oldunuz” diye konuştu.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında öncelikle Türkiye’nin son 10 yıldaki ekonomik başarısını anlattı. Konuşmasında ağırlıklı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, Türkiye’nin gündemindeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

IMF bizden 5 milyar dolar borç istiyor

Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da önemli başarılara imza atıyor. Elbette bu noktaya hiç kolay gelmedik. Bildiğiniz gibi 2002 yılında Türkiye'yi büyük borç altında aldık. Biz son derece başarılı bir borç yönetimiyle borç oranını düşürdük. 2002'de kamunun yüz lirasının 62 lirası borçtu, şimdi 22 lirası borç... Sadece borç oranlarını düşürmeklede kalmadık, Türkiye 2012 yılında ortalama 61 ay vadeyle borçlanabilen bir ülke konumuna yükseldi. Şu anda da 2012 itibariyle söylüyorum, ortalama vade süremiz 69 aya kadar uzamış durumda. Biz iktidara geldiğimizde devlet vatandaşına borçluydu. Devlet vatandaşına borçlu olur mu? Devletin çalışanlarına olan 13,5 milyar liralık borcunu sahiplerine ödedik. Biz devlet olarak vatandaşlara olan borçları öderken, vatandaş da refah seviyesinin artmasıyla birlikte devlete olan borçlarını ödemeye başladı.

Şimdi geliyorum sevindirici habere. Türkiye en büyük borç ödemesini IMF'e yaptı. Biz iktidarı devraldığımızda Türkiye'nin IIMF'e borcu 23.5 milyar dolardı. Perşembe günü yaptığımız yeni bir ödeme ile Türkiye'nin IIMF'e olan borcunu 400 milyon dolara kadar düşürdük. Şimdi ben buradan gençlere sesleniyorum... 'Biz bu ülkenin milliyetçisiyiz' diyen zevata şunu söyleyin; Milliyetçilik bu ülkenin kasasınıı boşaltmak, peşkeş çekmek değil, bu ülkenin kasasını doldurmaktır. Onlar boşalttı, biz doldurduk ve hala dolduruyoruz. 3 ay sonra 14 Mayıs'ta IMF defterini kapatacağız.

Bundan sonra alacak ilişkisi kurabiliriz. IMF, bir 5 milyar dolar bizden borç talep ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Bu süreç son bulursa on yıllardır IMF'ye borçlu olan Türkiye alacaklı hale gelecek.

Bütün bu borçları öderken, aynı zamanda Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yaptık, kasamızı rekor seviyede doldurduk. Sayın Bahçeli ve karşısındaki BDP birbirinizden beslenmeyin, bizim milliyetçilik anlayışımız sizin gibi etnik milliyetçilik anlayışı değildir. Bizim milliyetçiliğimiz millete hizmetkar olmaktır.

Kılıçdaroğlu'na İngiltere örneği

CHP Genel Başkanı Kılıçdarooğlu'nun ve Türkiye'nin ana muhalefet partisinin keşke bölgesel bir vizyonu olsa, keşke yurtdışına gidip ortaya bölgesel bir vizyon koyabilseydi. Ama böyle bir anamuhalafet, böyle bir genel başkan yok. CHP Başkanı'nın yurtdışında tek yaptığı şey kendi üülkesini şikayet edip ağlamak. Türkiye'nin hasımlarına sözcülük yapıyorlar. Yurtdışında Türkiye'ye karşı konuşup, kötülüyorlar. Gazeteci kılığındaki polis katillerinden dolayı Türkiye'yi şikayet ediyorlar. İngiltere'de bir operasyon kapmasında 50 gazeteci tutuklandı. Siz İngiltere'den birilerinin dünyayı gezip 'İngiltere'de gazeteciler tutuklu' dediğini duydunuz mu? Ben duymadım.

Türkiye'yi gazetecilere tutuklayan ülke olarak karalayanların İngiltere'den bahsettiğini hiç duydunuz mu? CHP'nin yaptığı açık açık polis katillerinin sırtını sıvazlamaktır. Irkçılık, kafatasçılığı yapan bu partinin yaptıkları nedir? Bu hal nedir? Bu CHP'nin hali nedir? Hale bak ya! Hayvanların önüne makarna atıp 'köylü saman bulamıyor' diyen yalancılar bu partinin içinde... Bu nasıl bir partidir? Allah CHP seçmenine sabır versin, metanet versin, ne diyim ben artık.

'Anneliğin siyaseti ideolojisi yoktur'

Anneliğin siyaseti ideolojisi yoktur. Kayseri’deki anne de Mardin ‘deki anne de kanı durdurun diyor.

Bunu özellikle etnik milliyetçilik yapan genel başkanlara ithaf ediyorum. Biz yola çıkarken, bizim üç kırmızı çizgimiz var dedik. Biz, etnik, bölgesel ve dinsel milliyetçiliğe karşılıyız dedik. Biz Kürt milliyetçiliğini de, Laz milliyetçiliğini de, Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Çünkü değerler silsilesi içinde böyle ırki bir milliyetçilik yoktur. Bu şeytandandır.

Sayın Bahçeli, bu konuşmayı beğenmemiş. zaten sen beğenmeyesin diye bu konuşmayı yaptım. Ayırt etmeksizin kucaklıyoruz, yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz.

Midyat'ta bu konuşmayı yaptığımızda, Midyat o heyecanı bizimle paylaştı. Coşkuyla da bizi uğurladı. Oradan Kızıltepe'ye geldik.

Bu süreç içinde Bahçeli utanmadan imralı'yla işbirliği tutan bir parti gibi göstermeye çalışıyorlar.

Bunu sana sormak lazım. Kenya'dan getirip sizin iktidara kimin teslim ettiği belli. Dolayısıyla biz çözüm süreciyle farklı bir yol içerisindeyiz. Teyiden söylüyorum. Müzakereyi bu çatı altında olanlarla yaparız. Mücadeleyi de bölücü terör örgütüyle yaparız. Bu silahlar gömülecek, siyaset konuşulacak. İkinci bir ülkeye mi, üçüncü bir ülkeye mi giderler, biz her türlü güvenceyi sınırda veririz. Geçmişteki yanlışları yaşatmayız.

Biz bölgedeki huzursuzluğu gidermek istiyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bunu başarmanın arzusu içerisindeyiz. Bakın bölgesel milliyetçiliğe biz hayır diyoruz.

Sinop'taki olaylar

Dün BDP’li milletvekilleri niyetleri ne olursa olsun, Çorum oradan Sinop’a gidiyor. Sinop’ta ne yazıkki MHP ve CHP’lilerden oluşan oluşan gruplar orada bir provakasyonun içinde yer alıyorlar. Şimdi de kalkıp iyi niyet mesajlarıyla bunlara fırsat vermeyin mesajları veriyorlar. Beyenirsin beyenmezsin, bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Yapacakları toplantıyı yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Bunların ruh kökünde toplantılara saygıları yoktur. Saygısızlık vardır. MHP budur, kafa yapısı budur. Orada bunu engellemek suretiyle siz ülkemize huzur getirmiyorsunuz.

Ondan sonra da tabi ne Hakkari’ye ne Van’a gidebilirsiniz. Sadece Ankara’dan konuşursun. Sivas’ın ötesine geç görelim seni. Bu ülkenin hepsini kucaklamadınız. Irkçılık yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Ondan bu ülkede sıkıntının kaynağı oldunuz.

MHP gider sadece ırkçılığın diliyle konuşur, BDP ırkçılığın diliyle konuşur. CHP onun ne konuştuğu zaten belli değil. Ak Parti milletin diliyle, gönül diliyle konuşur.

Biz terörle masaya oturmayız. Terörle müzakere etmeyiz. Devletin kurumlarının devletin elinde olan İmralı’daki terörist başıyla konuşması, asla masaya oturmakta değildir, müzakere de değildir. Bu çözüm yolunda sürecinde bir imkanın değerlendirilmesidir. Bundan kim niye rahatsız oluyor? Bunu kim niye masaya oturmak olarak sunuyor?

Hangi tavizi verdiğimizi açıklamayan müfteridir, namerttir. Ben MHP genel başkanını zaten ciddiye almıyorum.

Kendi milletvekillerine kuzu kesilenler, bize aslan kesiliyorlar. Terör konusunda asla geri adım atmayız. Taviz vermeyiz.

Son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. İstismara, provokasyona açık bir süreçten geçiyoruz. Siyasetçilerden medyadan duyarlı olmalarını rica ediyorum. Irkçılık yapanlar, bu topraklara değerlerine ihanet içindedir.