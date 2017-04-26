Erdoğan: Sincar operasyonu ABD ve Rusya'ya bildirilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın Şengal (Sincar) bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava operasyonu öncesinde ABD, Rusya ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bilgi verildiğini söyledi.

Reuters haber ajansına kapsamlı bir mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buralar bütün mühimmat, silahların depolandığı yerlerdir. Bu Amerika tarafına da bildirilmiştir, Rusya tarafına da bildirilmiştir. 'Bizim buralardan oluşan tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik böyle bir operasyonumuz olacak' denilmiştir" diye konuştu.

Operasyonun "kesinlikle peşmerge güçlerini hedef almadığını" belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki noktalar yüzde 100 isabetle vurulmuştur. Fakat bu arada da 5-6 peşmergenin öldüğü bilgisi bize geldi. Bu tabii, bizim için arzu edilmeyen bir konuydu. Bunun önceden kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen böyle bir neticenin çıkması, bizim üzüntümüze muciptir."

Erdoğan ayrıca, IKYB Başkanı Mesud Barzani'ye de operasyonun gerçekleşeceğini "daha önce bildirdiklerine" dikkat çekti.

Erdoğan Türkiye'nin operasyonlarının 'içeride ve dışarıda son terörist yok edilinceye kadar devam edeceğini' vurgulayarak özellikle Şengal'deki durumun Ankara için önemine dikkat çekti.

"Sincar bölgesi bizim için ikinci bir Kandil'dir. Biz ikinci bir Kandil'in oluşmasına izin vermeyeceğiz. Sincar'da yaklaşık 2 bin PKK'lı var" diyen Erdoğan, Kuzey Suriye'deki operasyonların da devam edeceğini ifade etti.

Şengal, 2014'te IŞİD tarafından ele geçirilmeden önce IKBY tarafından idare ediliyordu. IŞİD'in bölgeye ilerlemesiyle birlikte yaklaşık 8 bin kişilik peşmerge güçleri savaşmadan bölgeyi terk etmişti.

Kasım 2015'te peşmerge güçlerinin yanı sıra PKK, YPG, YPJ ve YBŞ'yi de kapsayan yaklaşık 7 bin 500 silahlı kişiden oluşan bir güç, Şengal'i IŞİD'in elinden almıştı. PKK unsurları o tarihten bu yaa bölgede varlığını sürdürüyor.

Reuters röportajında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti ve ülkenin Devlet Başkanı Beşar Esad iktidardan gitmeden herhangi bir siyasi çözümün mümkün olmadığını söyledi:

Erdoğan, "Suriye'yi bu hale getiren o. Devlet terörü estiren o. Seçim yapılsın sandıktan kim geliyorsa başımız gözümüz üstüne diyelim işi bitirelim" diye konuştu.

Suriye hükümetinin iç savaştaki en önemli müttefiki olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dahi Esad konusunda kaygılı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sayın Putin hatta bana şu ifadeyi bile kullanmıştır: 'Erdoğan beni yanlış anlama ben Esed'in avukatı değilim' demiştir. Bunu bana Sayın Putin söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in yanı sıra ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile oturup konuşabileceklerini, Katar, Suudi Arabistan ve İran'ın da sürece destek verebileceğini belirttikten sonra "Ama nihai kararı bırakalım Suriye halkı versin" çağrısını yaptı.