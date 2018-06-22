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Erdoğan: Şimdi Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız (1)

Gülseli KENARLI- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Kandildeyiz

22 Haziran 2018 19:10

Gülseli KENARLI- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, \"Şimdi Kandildeyiz. Gerekirse Sincar\'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun. Dinlemeyiz vururuz\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi\'nde konuştu. Erdoğan, \" Şimdi Kandil\'deyiz. Gerekirse Sincar\'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun. Dinlemeyiz vururuz. Siz bize dediniz ki \'bizi rahatsız edeni gidin vurun\' Mehmetçiğimiz niye var? Silahlı kuvvetlerimiz niye var? Polisimiz niye var? Bunun için var. Yapacağız, devam edeceğiz. Güvenli bir ülke huzur içinde bir ülke mutlu bir ülke bunun için bu adımları atıyoruz, atacağız. Herkes şunu anlayacak; Türkiye Cumhuriyeti\'ne yanaşmak yok. Bunu görecekler\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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