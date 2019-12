-ERDOĞAN: SİLVAN RAPORLARI ÖRTÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Silvan'da 13 askerin şehit edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora ilişkin, ''İçişleri Bakanlığımızın yaptırmış olduğu bu incelemede, onun da neticeleri geldi. Arada çok ciddi bir fark söz konusu değil. Örtüşüyor genel itibariyle, bundan dolayı İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir açıklama yapmasına gerek görmedik'' dedi. Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silvan'da 13 askerin şehit edilmesine ilişkin Genelkurmay Başkanlığının açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, ''Genekurmayımızın dün yaptığı açıklama zaten çok detay, geniş olarak ele alınmış teferruatlı bir çalışmanın ve dün de aramızda yapmış olduğumuz zirve neticesinde yapılan bir açıklama. Orada ikinci bir açıklamayı gerektirecek şu süreç içerisinde herhangi bir şey söz konusu değil. Zaten ihmallerle alakalı da orada ifade çok açık net, ortada bunu da yargıya sevk etmek suretiyle bu işin takibi yapılacaktır'' dedi. Erdoğan, polisin terörle mücadelede etkin rol almasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de şöyle konuştu: ''Emniyet Teşkilatının bölgedeki yöntemler üzerinde bazı çalışmaları yapmak suretiyle daha farklı yöntemler ve burada Jandarma, Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki koordinasyonun çok daha güçlendirilerek böyle bir çalışmaya girilmesi gerekiyor. Ama her zaman söylediğimiz gibi bizim asıl hedefimiz güvenlik güçleriyle bu işi sürdürmekten öte milli birlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde bu işi sürdürmektir. Arzumuz, istediğimiz budur. Karşımızda iyi niyeti gördüğümüz sürece biz iyi niyetle zaten yolumuza bir kardeşlik anlayışı içerisinde devam edeceğiz. Ama bu kötü niyet sürdüğü sürece bu kötü niyete karşı artık iyi niyetli davranmak takdir edersiniz ki sizlerin de bizim de vatandaşlarımızın da takdir planlarının artık dışındadır.'' Medyanın desteği noktasında şikayetçi olduklarını ifade eden Erdoğan, dün Norveç'in başkenti Oslo ve Utöya Adası'ndaki saldırılar sonrasında kendisine ulaşılamayan Türk kızı Gizem Doğan'ın ailesini telefonla aradığını söyledi. Erdoğan, ''Kendileriyle görüştüm. Diyorlar ki 'benim kızımın resmini yayınlamak için bizden izin istediler'. Bakın burası çok anlamlı 'izin istediler' diyor. Soruyorum, biz de böyle bir şey var mı?'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Silvan'daki terör olayıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, ''İçişleri Bakanlığımızın yaptırmış olduğu bu incelemede, onun da neticeleri geldi. Arada çok ciddi bir fark söz konusu değil. Örtüşüyor genel itibariyle, bundan dolayı İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir açıklama yapmasına gerek görmedik'' dedi. -''BATI'DA KRİZ OLABİLİR AMA BİZ BUNLARIN HEPSİNE HAZIRLIKLIYIZ''- Batı'da, Avrupa'da kriz olabileceğini, ancak Türkiye'nin bunların hepsine hazırlıklı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Daha önce 'teğet geçecek' dedim. Bu defa pek teğet geçeceğe de benzemiyor. Daha iyiyiz, daha güçlüyüz. Hiç endişeniz olmasın. Herkes mümkün olduğunca şuna dikkat etmeli; biz bir şeyi ayırt etmemiz lazım, verim ekonomisini mi savunacağız, israf ekonomisini mi savunacağız. Eğer israf ekonomisiyle hareket etmezsek, verim ekonomisinin safında yer alırsak hiç endişeniz olmasın. Harcamanı da buna göre yapmaya devam et. Ama tabii ki israf, her zaman için herkesi tehdit eder. Aileleri de, iş adamlarını da, aynı şekilde devleti de... Biz bugün eğer güçlüysek, bilesiniz ki kamu harcamalarında yaptığımız tasarruflardandır. Biz de öncekiler gibi buna devam etmiş olsaydık, bugün bu noktada olmazdık.'' Başbakan Erdoğan, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine gerekçe olarak gösterilen cari açığa karşı ne gibi önlemler almayı düşündükleri ve Türk Lirası'nın değerini rekabet açısından nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlarken, ''Bir iki yıl önce Türk Lirası'nın değer kazanmasından birçok çevreler rahatsız oluyordu. Şimdi değer kaybından rahatsız oluyor. Merak etmeyin biz bunun ortasını bulacağız tekrar ve çok rahat bulacağız'' diye konuştu.