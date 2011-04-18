-ERDOĞAN: SİLİVRİ'DEN ADAY TRANSFER ETTİLER ANKARA (A.A)- 18.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Buradan, MHP'ye, CHP'ye soruyorum; siz, milletin iradesini mi temsil ediyorsunuz, Silivri'nin iradesini mi? Siz, milletin iradesini mi temsil ediyorsunuz, yoksa çetelerin, mafyanın, cuntanın iradesini mi? Siz gücünüzü milletten mi alıyorsunuz, yoksa çetelerden, mafyadan, karanlık örgütlerden mi?'' dedi. Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı. Konuşmasına, 12 Haziran 2011 seçimlerine AK Parti'nin milletvekili adayı olarak girecek, kendisiyle birlikte 550 adaya başarılar dileyerek başlayan Erdoğan, ''Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah utandırmasın. Allah, yar ve yardımcımız olsun diyorum'' dedi. 550 milletvekili adayının, Türkiye'ye, Türk Milletine, illere, Türk demokrasisine, içinde bulunulan geniş coğrafyaya ve büyük medeniyete hayırlı olmasını dileyen Başbakan Erdoğan,şunları söyledi: ''Bir kuyumcu hassasiyetiyle, 'ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar büyük bir titizlikle' adaylarımızı tespit ettik. 6 bin başvuru içinden, kılı kırk yaran bir incelikle 550 aday belirledik. Şunu buradan büyük bir gönül rahatlığıyla söylüyorum; bugün, işte burada, bu salonda, Türkiye'nin bütün renkleri var. Bugün burada, Türkiye'nin bütün sesleri, bütün nefesleri, bütün zenginliği var. Bugün burada, Türkiye'nin bütün zenginlikleri, Türkiye'nin birikimi, enerjisi var. Bugün buradaki fotoğraf, 'büyük Türkiye' fotoğrafıdır. Bugün buradaki manzara, 'yeniden büyük bir Türkiye'nin manzarasıdır. Diyor ya üstad; 'Kim var diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan, fert fert (ben varım) cevabını verici, her ferdi, benim olmadığım yerde kimse yoktur fikrini besleyici, dava ahlakına sahip bir gençlik'... İşte bu kadro, o gençlerin oluşturduğu bir kadrodur. İşte bu kadro, 'Büyük Türkiye' davasını omuzlamaya, o davayı gediğine koymaya kastetmiş, azmetmiş bir kadrodur...'' -''HANİ SİZ DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASINI İSTİYORDUNUZ?''- Kendisinin her zaman, AK Parti kadrosuyla yola çıkmış olmaktan bahtiyar olduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, bu yolda AK Parti kadrosuyla yürüyor olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi. Erdoğan, ''Rabbime, bana sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği için şükrediyorum, hamd ediyorum'' diye konuştu. Daha yola çıkarken, ''AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz sadece onun tabelasını asıyoruz'' dediklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, AK Parti kadrolarının bizatihi milletten, milletin kendi evlatlarından teşekkül ettiğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bizim kadrolarımız, icazetli, vesayetli, güdümlü, ısmarlama kadrolar değildir. Bizim kadrolarımız, çeteleri, mafyayı, hukuk dışı suç örgütlerini temsil eden, onlardan beslenen, onlarla yol arkadaşlığı yapan değil, milletle gönül birliği yapan, kader birliği yapan bir kadrodur. Bu kadronun özü, milletin özüdür, milletin ak ve aydınlık yüzüdür. Bu kadro, bizim diğerlerinden farkımızı ortaya koyan bir kadrodur. İşte görüyorsunuz... Önce çetelerin avukatı olduklarını söylediler. Ardından, çetelerin operasyonuyla birbirlerine girdiler. Yetmedi, kürsüye çıktılar, Sayın Genel Başkan, Anamuhalefetin, 'Nerede bu Ergenekon örgütü, gidip üye olacağım' dedi... Silivri'de.. Eğer üye kayıt defterini aldıysan gider üye olursun. Ergenekon'un üye kayıt ofisini bulamayanlar, şimdi kendi parti çatıları altında, Ergenekon'un irtibat ofisini açmaya karar verdiler. Dışardan aday bulamadılar, içerden, Silivri'den aday transfer ettiler. Buradan, MHP'ye, CHP'ye soruyorum; siz milletin iradesini mi temsil ediyorsunuz, Silivri'nin iradesini mi? Siz, milletin iradesini mi temsil ediyorsunuz, yoksa çetelerin, mafyanın, cuntanın iradesini mi? Siz gücünüzü milletten mi alıyorsunuz, yoksa çetelerden, mafyadan, karanlık örgütlerden mi? Hani siz dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyordunuz? 8,5 yıl boyunca, dokunulmazlıktan başka muhalefet adına tek bir cümle kurmayan siz değil miydiniz? Biraz tutarlı olun tutarlı... Lütfen, bir kere de sözünüzün arkasında durun. Alıştık size. Bol çark ediyorsunuz. Ne olur bir kere de çark etmeyin. Biz, 8,5 yıl boyunca, hiçbir tehdide boyun eğmedik. 8,5 yıl boyunca çetelere, mafyaya, karanlık suç örgütlerine asla ve asla boyun eğmedik. Çetelerin karşısında boynunu bükenlerden, hazırola geçenlerden, ruhunu çetelere satanlardan olmadık.''