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Politika

Erdoğan: Silahlı kuvvetler ihtiyaç duyarsa bizden yetki alır

Başbakan Erdoğan, 'Süreç gayet iyi bir şekilde işliyor. Süreçle ilgili zaman vermek mümkün değil' dedi

10 Nisan 2013 18:30

'Yazılı emirle çekilme' iddiasını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "TSK, ihtiyaç duyarsa bizden yetki alır" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürdüğü Kırgızistan'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'Yazılı emirle çekilme' iddiasını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: "-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Silahlı Kuvvetler bizden aldığı yetkiyi, verdiğimiz yetki çerçevesinde kullanır ama şimdi yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiği anda bizden yetkiyi alacaktır. Benden Başbakan olarak, illerde valilerden vali olarak, yetkiyi alıp atması gereken adımları buna göre atacaktır." Çekilme sürecinde askerin nasıl bir tutum izleyeceğinin yazılı talimatla belirleneceği iddia edilmişti.

Çözüm süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, "Süreç gayet iyi işliyor ama zaman vermek mümkün değildir. Bu çözüm sürecine Türkiye'de tüm kesimler, medya, akademisyenler, sendikacılar gayret gösteriyor. Kan akmasın diyoruz, bunun için de sorumluluk makamında olan bir yönetim olarak her şeye rağmen bunu başarmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Meclis'teki önerge kriziyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bunlar CHP'nin kimliğini ortaya koyuyor, aczin göstergesi. Hukuka ters en ufak bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

 

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