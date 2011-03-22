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Politika

ERDOĞAN: SİLAH DOĞRULTMAYIZ TBMM (A.A)

22 Mart 2011 14:56

-ERDOĞAN: SİLAH DOĞRULTMAYIZ TBMM (A.A) - 22.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır'' dedi.  Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Libya ve bölgede yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  ''Biz neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi, nasıl söyleyeceğimizi çok iyi biliriz'' diyen Erdoğan, Türkiye'nin değişimin, demokrasinin, insan haklarının ve ifade özgürlüğünün tarafında olduğunu kaydetti. Erdoğan, ''Bizim Libya ile ilişkimiz petrol ilişkisi değildir, çıkar ilişkisi değildir'' şeklinde konuştu.  Libya'daki olaylar başladığı andan itibaren taraflarla diyalog kurduklarını anlatan Erdoğan, ilişkinin kopmasının her şeyin kopması anlamına geldiğini ifade etti.  Başbakan Erdoğan, Libya'ya yönelik insani yardım operasyonunun şemsiyesinin BM olması gerektiğini bildirdi ve NATO'da devam eden toplantıda Türkiye'nin görüşlerinin taraflara bildirileceğini kaydetti. Erdoğan, ''Mecliste de milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla bir oturum yapılmasının planlandığını'', Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da muhalefet partilerini bilgilendireceğini dile getirdi.  Başbakan Erdoğan, ''Türkiye asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır'' dedi.  Halen Libya'da bulunan Türk vatandaşı sayısının 500'ye yakın olduğunu anlatan Erdoğan, bunların da kendi istekleriyle orada kaldığını söyledi. 

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