Erdoğan: Silah ambargoları bizi bitirmeyecek, savunma sanayimizi geliştirme konusundaki azmimizi güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avusturya Parlamentosu ile Alman silah üreticisi Heckler & Koch'un Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması yönünde aldığı kararla ilgili olarak "Atalarımızdan bizlere miras, kötü komşu insanı hacet sahibi yapar. Bu tür ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek. Savunma sanayimizi geliştirme konusundaki azmimizi güçlendireceğiz" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında bağımlılığını yarı yarıya azalttığını savunan Erdoğan "İnşallah bu bağımlılığımızı 2023’e kadar büyük ölçüde ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Göktürk-1'in Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılması nedeniyle Ankara'da düzenlenen törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

TSK’nın değerli mensupları, değerli misafirler sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bir araya geldiğimiz Göktürk Keşif Gözetleme Uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar en gelişmiş uygulama görüntümüz olan Göktürk 1 az önce Fransız Guyanasından gönderildi. Artık gördükçe daha da gururlanacağız. Bunlar bizim iftihar meselemiz olacak. Fırlatma aracından başarıyla ayrılan uydumuzun ilk sinyallerini de inşallah Norveç’teki yerden alacağız. Emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bilindiği gibi Rasat uydumuzu 2011 yılında Rusya’dan, Göktürk 2 uydumuzu da Çin’den fırlatmıştık. Göktürk 1’i de göndererek yeni bir adım daha atmış oluyoruz. Daha önce gönderilen Göktürk 2’den daha gelişmiş bir uydudur. TSK’ya teknoloji özellikleriyle destek verecek bu uydu önemli faydalar sağlayacak. Yarım metreye kadar hassas görüntüleme özelliğiyle birçok alanda istifade edilecek.

Savunma sanayimizin tüm ihtiyaçları gibi uydularımızı da artık kendimizin geliştirmesi şarttır. Bu konuda yürütlen çalışmaları biliyor, takdir ediyorum. Daha fazlasını da yapmamız gerektiğini belirtiyorum İlgili kurumlarımızın tüm çalışmalarını kendi tasarım ve üretimimizi esas alan bir anlayışla yürütmeleri gerekiyor. Türkiye’nin son 200 yıllık tarihi, özellikle son 32 yıldaki terörle mücadele dönemimiz çok önemli derslerle dolu. Terörle mücadele dönemimizde gizli veya açık sürekli karşımıza çıktı. Bazı batı ülkelerinin firmaların ülkemize belirli askeri ürünleri satmama kararı aldıklarına şahit oluyoruz. Hamd olsun bugün Türkiye sanayi savunma alanında bağımlılığını yarı yarıya azaltmıştır. İnşallah bu bağımlılığımızı 2023’e kadar büyük ölçüde ortadan kaldıracağız. Atalarımızdan bizlere miras, kötü komşu insanı hacet sahibi yapar. Bu tür ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek. Savunma sanayimizi geliştirme konusundaki azmimizi güçlendiriyor.