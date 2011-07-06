-ERDOĞAN: ŞİKE İDDİALARI VİZYONUMUZA LEKE SÜRMESİN ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin, ''Bu konu ile ilgili olarak şu anda yargı belgelerle, bilgilerle çalışmalar yaptığını söylüyor. Aldığımız bilgiler bu istikamette, temenni ederim ki süratle bir neticeye, adil bir şekilde varmak suretiyle, bizim uluslararası bu noktadaki vizyonumuza leke gelmesin. Uluslararası camiada lekelenmeyelim. Zaten şuandaki tartışmalar da bize bir leke getiriyor. Bunun süratle temizlenmesi lazım'' dedi. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yeni kabine listesini sunmasının ardından Başbakanlık Yeni Bina'ya geçti. Erdoğan, burada düzenlediği basın toplantısı ile 61. Hükümete ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin yeni kabine listesi açıklanmadan önce ''Veysel Eroğlu'nun yeni kabinede yer almayacağına yönelik bazı yorumlar olduğunu'' hatırlatması üzerine Başbakan Erdoğan, ''O yorumları kimler yapıyor bilmiyorum. Böyle bir şey söz konusu değil'' diye konuştu. Türkiye'nin yüzölçümünün büyük bir kısmını orman alanlarının oluşturduğunu belirten Erdoğan, yeni oluşumda bu konuda çok hassas olduklarını bildirdi. Suyun artık petrol kadar kıymet ifade eden bir konuma geldiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, suyun artık sadece içmek için ya da kullanmak göreviyle kullanılmadığını söyledi. Suyun enerji, çevrecilik, balıkçılık açılarından da önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, ''Dolayısıyla bu konuyu çok ciddi olarak ele alalım istedik'' diye konuştu. -''2014 SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SAYISI ASGARİ 27'YE ÇIKIYOR''- Türkiye'de plan noktasında da ciddi sıkıntının olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Nedir o sıkıntı? Bir belde belediyesi bakıyorsunuz kendisine göre bir plan yapıyor. Yanında mimar var mı, yok. Öyle bir belde belediyesi neyin planını yapacak? Yapamaz. Öyle ilçe belediyeleri var ki, ufacık bir ilçe belediyesi. Yanında belki onun da bir mimar bile yok, bir harita mühendisi yok, bir çevre mühendisi yok. Böyle bir şeyi yapması mümkün mü, değil. Öyleyse biz dedik ki iki planı bir defa merkeze alalım. Bu nedir? Bir ulusal bir plan yapalım. Türkiye'nin ulusal planı yok. 780 bin kilometre karenin bir planının yapılması lazım. Türkiye'nin neresinde ne var, biz bunu görmeliyiz. BUnu yapmamız lazım. Ustalık dönemi diyoruz. Bir diğeri de 250 binlik planları bölgesel olarak yine aynı şekilde biz yapalım. 100 binlik veya aşağısı nazım imar planları noktasında bunu büyükşehirler yapsın. Yeni dönemde 2014 seçimlerinde büyükşehir belediyelerinin sayısı asgari 27'ye çıkıyor. Eğer Mardin ve Malatya, onlar da 750 bini yakalamaları halinde o zaman bu sayı 29'a çıkmış olacak. Büyükşehir belediyelerinin de nazım imar planlarını en azından 25 binlik ve 5 binlik nazım imar planlarını yapmak suretiyle şehirlerimizdeki bu kaçak yapılaşmayı, bu gecekonduydu bu tür yapılardan şehirlerimizi kurtaralım ve şehirlerimizi gerçekten modern şehirler haline getirelim istiyoruz. Bunun için önce plan, proje daha sonra da kontrol mekanizmalarını çok iyi çalıştıralım istiyoruz. Bu bakımdan da güçlü bir bakanlık, her iki bakanlık olarak bunu söylüyorum. Orman ve su işlerinde son dönemde çok ciddi bir barajlarda, HES'lerde çalışmalarımız var. Suyu artık atıl kullanmayan bir ülke haline geliyoruz. 2014 sonu itibarıyla sınır aşan sular noktasında sorunlar var, bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Artık 'Su akar Türk bakar' demeyeceğiz, artık 'Su akar Türk yapar' diyeceğiz. Suyumuzun zerresini kullanmamız lazım.'' Orman ve Su İşleri Bakanlığının belediyelerle koordineli olarak geri dönüşümü çok iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Artık park, bahçe sulamasında içme suyunu kullanmak gerçekten çok büyük bir israftır. Evlerimizde aynı şekilde, içme suyu olarak değil ama kap kaçak yıkanmasında, banyoda kullanma suyu olarak bu suyu kullanmak çok daha isabetli olacaktır. Batı bunu artık 6 kere 7 kere geri dönüşüm yapmak suretiyle değerlendirebiliyor. Eğer biz bunu değerlendirebilirsek o zaman işte kişi başına su kullanımında 10 bin metreküpü yakalayabiliriz. Ama şu anda biz halen 3 bin metreküpteyiz. Suyu bol bir ülke değiliz aslında. Öyle zannediliyor, öyle propagandası yapılıyor. Ama bu geri dönüşüm noktasında bu tedbirleri alır, bu adımları atarsak 10 bine doğru yol alırız'' dedi. -BDP'LİLERİN TUTUMU- Bir gazetecinin anamuhalefet partisinin yanı sıra BDP'li milletvekillerini de Meclise gelmediklerini anımsatarak, ''Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir değerlendirmeniz oldu mu?'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyla ilgili değerlendirmemiz noktasında zaten öyle ciddi bir farklılığımız söz konusu değil. Ancak BDP'nin desteklediği veya desteklemediği derseniz, desteklemediği bağımsız milletvekili yok. Hepsi zaten onunla koordineli olarak seçime girmiş milletvekili bunlar. Şu anda da kendilerine farklı bir yol belirlemişler ve Diyarbakır'da toplanarak, orada toplantılarını yapıp, oradan değişik yerlere dağılma, yani demokrasi içerisinde bir yol arama hedefleri, bir yol arama sorunları yok. Sırtlarını nereye dayadıkları zaten belli. Eğer demokrasi içerisinde bir yol arayacaklarsa bunun yeri Diyarbakır değil. Diyarbakır hepimizindir. Eğer onun üzerinde farklı hesaplar içine giriyorlarsa aldanıyorlar. Tek yeri var bu işin TBMM'dir. Türkiye'nin milletvekiliyse bunlar yerleri TBMM'dir, ama Türkiye'nin değil farklı bir anlayışta, bir Belediye Meclis üyesi ise veya İl Genel Meclis üyesi ise onu bilemem. Çünkü şu anda yaptıkları şey o kategorinin içerisindedir. Adeta bir İl Genel Meclisi Üyesi olarak çalışıyorlar. TBMM üyesi olarak değil. Olayın aslı budur. Ve biz bu konuda az önce CHP ile alakalı ne söylediysem, şu anda BDP Grubunu zaten kurmuş durumda onun içinde söyleyeceklerim farklı değil.'' -FUTBOLDAKİ ŞİKE İDDİALARINA YÖNELİK SORUŞTURMA- Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Hem bir Fenerbahçe taraftarı olarak hem de futbolla yakından ilgilenen birisi olarak, Fenerbahçe ile ilgili son yaşanan gelişmelere ilişkin düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?'' şeklindeki sorusu üzerine ise şunları söyledi: ''Olay tabii sadece Fenerbahçe ile alakalı değil, bu iş dal budak saldı çok geniş bir alan var. Tabii yargı buradan hangi belgelerle nereye ulaşacak bunu bilemem. Şunu çok açık samimi söylüyorum, bundan öncede söyledim. Eğer bir yerde suistimal varsa, bir yanlış varsa bunun adil bir yaklaşımla çözülmesi lazım. Bu bizim çok sevdiğimiz, inandığımız, bildiğimiz ne olursa olsun orada da takınacağımız tavırdır. Bu konu ile ilgili olarak şu anda yargı belgelerle, bilgilerle çalışmalar yaptığını söylüyor. Aldığımız bilgiler bu istikamette, temenni ederim ki süratle bir neticeye adil bir şekilde varmak suretiyle, bizim uluslararası bu noktadaki vizyonumuza leke gelmesin. Uluslararası camiada lekelenmeyelim. Zaten şuandaki tartışmalar da bize bir leke getiriyor. Bunun süratle temizlenmesi lazım. Tabii bu artık uzun yıllara yönelik de, en azından bu tür dedikoduların yapılmasına bile fırsat vermeyecektir. Yani Türkiye her alanda, Ergenekon'du, Balyoz'du, şuydu buydu vesaire gibi bir çok alanlarda olduğu gibi, bir çok sorunlu alanları temizleyerek, önümüzdeki sorun alanlarını da arındırarak gerçekten halkımızın yönetimine, halkımızın yargısına, kurumlarına inandığı bir ülke haline gelmelidir. Atılan adımlar buna yöneliktir ve bizde bunları duygusal bir şekilde değil, olması gereken neyse bu şekilde onlara bakmalıyız. Temenni ederiz ki adil kararlar verilmek suretiyle bir neticeye varılır ve şu anda artık takımlar kampta, ligler başlayacak ne olduğu, ne olacağı süratle meydana çıkmış olsun.'' Başka bir gazetecinin, ''Daha önce Meclis Başkanvekilliği için hem CHP'den hem de MHP'den kadın adaylar gösterilmişti. Kulislerde de Nimet Çubukçu'nun adı geçiyordu, şimdi açıkladığınız listede de göremedik kendisini. Acaba bu dönem AK Parti'nin Meclis Başkanvekilliği adayı olabilir mi? Öyle bir tasarrufunuz olabilir mi?'' şeklindeki sorusu üzerine de Başbakan Erdoğan, ''Bunu tabii grubumuzda değerlendirmesini yaparak belirleyeceğiz. Onun için herhangi bir şey söylemem söz konusu değil. Belirleyici ben değilim, grubumla, MYK'mla bunu birlikte değerlendirerek inşallah adımını atacağız'' dedi. -''SON ÇEYREKTE CARİ AÇIĞIN ÇOK DAHA GERİLEDİĞİNİ GÖRECEĞİZ''- ''Büyüme normal gözüküyor, enflasyon normal ancak cari açık kaygı verici boyutta. Hükümet Programınızda bu konuya yaklaşacaksınız?'' yönündeki bir soru üzerine ise Başbakan Erdoğan, ''Kaygı verici değil, hiç endişe etmeyin, rahat olun'' yanıtını verdi. Erdoğan, şunları kaydetti: ''İnşallah son çeyreğe cari açıkta da çok farklı gireceğimizi göreceksiniz. Bütün çalışmalar tedbirler o konuda alınıyor. Bu ülke ihracatıyla, büyümesiyle, şu andaki performansıyla cari açık falan bunları rahatlıkla aşar. Bunların gerekçeleri, sebepleri zaten bellidir. Biz bu gerekçeler üzerinde, inşallah yeni oluşumla birlikte arkadaşlarımız yoğun bir çalışmayı yapacaklar. Başlamış çalışmamız var. Son çeyrekte cari açığın da çok daha gerilediğini göreceğiz.''