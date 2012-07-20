Erdoğan şikayetçi olmadı ama 11 ay hapis cezası aldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 17 yaşındaki B.K., Başbakan’ın şikayetçi olmamasına rağmen 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, B.K.’nin 3 yıl süre ile denetime tabi tutulacağı açıklandı.

Yaklaşık 5 aydır Balıkesir Çocuk Mahkemesi’nde görülen ’Başbakan’a hakaret’ davasına bugün devam edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, mahkemeye gönderdiği dilekçede duruşmaya katılamayacağını belirtirken, şikayetten vazgeçtiklerini açıkladı. Dilekçede "Gerek mahkemenize hitaben yazılmış 5.3.2012 tarihli dilekçe, gerek müvekkile hitaben yazmış olduğu dilekçeler değerlendirilmiş olup, delikanlı ve milletin geleceği olduğuna olan inancının tüm hayatına yansımaları olması temennisiyle davaya müdahale talebimiz olmadığını ve şikayet hakkımızdan vazgeçtiğimizi beyan ederiz" denildi.

Davada, ’Suça sürüklenen çocuk’ olarak yargılanan B.K.’nin avukatı Mesut Söylemez, Başbakan’ın vekili aracılığıyla şikayetçi olmadığını mahkemeye ilettiğini belirtirken, müvekkilinin beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti Başbakan’ın şikayetçi olmamasına rağmen B.K.’ye ceza verdi.

3 yıl denetim

B.K.’nin ağır ifadelerin yer aldığı yazıyı açıkça paylaşıp, Başbakan’a hakaret ettiğini vurgulayan hakim Hacı Dursun Pekin, B.K.’yi önce 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Eylemin alenen gerçekleştiğini vurgulayan Pekin, cezayı 1/6 oranında arttırıp 1 yıl 9 aya yükseltti. B.K.’nin suçu işlediği tarihte 15- 18 yaş gurubunda olması da dikkate alındı ve cezası bu kez 1/3 oranında indirildi. 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. B.K’nin yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını ve sabıkasız olmasını da dikkate alan hakim, cezayı takdiren 1/6 oranında indirip, 11 ay 20 gün hapis verdi.

CMK’nın 231/5. maddesi gereğince B.K. hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildi. B.K’nin denetim süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmadığı takdirde davanın düşürüleceği, aksi halde hükmün açıklanacağı bildirildi.

Başbakan'a teşekkür etti

Duruşma sonrası üzgün olduğunu söyleyen B.K., "Buradan Başbakan’a teşekkür etmek istiyorum. Dava açıldıktan sonra ona bir mektup göndermiştim. Bu mektup ulaşmış. O da bu mektup karşılığı anlayışını gösterdi. Bizzat mahkemeye dilekçe gönderip, gençlerin milletin geleceği olduğunu vurgulayarak benden şikayetçi olmadığını bildirdi. Ona hakaret ettiğim için, eleştiri dozunu kaçırdığım için belki de utanmalıyım. Başbakan şikayetçi değil ama ben 11 ay 20 gün ceza aldım. Bu ileri demokrasi mi, ileri adalet mi bilemiyorum ama bir uyumsuzluk olduğu ortada. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için temyize de gidemiyorum. Üç yıl denetim içinde olacağım, hiç bir suça karışmazsam bu dava düşecek. Herhangi bir suça karışır ceza alırsam bu ceza da ona eklenecek" dedi.

B.K’nin avukatı Mesut Söylemez ise karar gereği temyize gidemediklerini ancak Ağır Ceza Mahkemesi’ne hem şeklen hem esastan itiraz edeceklerini açıkladı.