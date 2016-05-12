Erdoğan şiirini Meclis kürsüsünde okudu



Alman muhalefet partilerinin Alman Ceza Yasası'nın 'yabancı devlet temsilcilerine hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddesinin 2018'i beklemeden hemen kaldırılması önerisi bugün Alman Federal Meclisi'nde görüşüldü.

CDU Milletvekili Detlef Seif'in Böhmermann'ın şiirini Meclis'te okuması ise eleştirilere neden oldu. Meclis Başkan Yardımcısı Edelgard Bulmahn, Seif'a “alıntı yaparken Alman Meclisi'nde bulunulduğunun unutulmaması gerektiği” uyarısını yaptı.

Tarih olarak 2018 verilmişti

Alman hükümeti geçen ay, Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında, Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinde düzenlenen 'yabancı ülkelerin temsilcilerine hakaret' suçundan soruşturma açılması ve yargılanabilmesi için yargıya yetki vereceğini duyurmuştu. Merkel, bu olaydan bağımsız olarak federal hükümetin 103'üncü maddenin yürürlükten kaldırılması için de girişimde bulunacağını ve 2018'e kadar bu maddenin yerini alacak bir yasa tasarısı hazırlanacağını açıklamıştı.

Oturumda söz alan Yeşiller Partisi Milletvekili Hans-Christian Ströbele "Almanya'da majestelerine hakarete karşı bir ceza yasası maddesine ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu. Sol Partili Milletvekili Harald Petzold da siyasetçilerin seçmenlerden "daha eşit" olmadığını kaydetti ve Alman Ceza Yasası'nın hakaretle ilgili genel maddelerinin bu grup için de yeterli olacağını savundu.

Hükümet ortağı Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) bazı politikacılar da yasanın biran önce kaldırılması gerektiğini savunuyor. Daha önce Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Adalet Bakanı Heiko Maas'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki şiirle gündeme gelen 103'üncü maddenin ivedilikle Ceza Yasası'ndan çıkarılması için bir yasa tasarısı hazırladığı açıklanmıştı.

"103'üncü madde bir sistemin parçası"

Ancak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 2018 takvimini korumaktan yana. CDU'lu milletvekili Volker Ullrich 103'üncü maddenin bir sistemin parçası olduğunu, örneğin gelecekte de yabancı ülkelerin ulusal amblemlerinin korunmasının sürdürülmesi gerektiğini, bu nedenle acil şekilde alınacak bir karanın "dikkatsiz bir tutum" olacağını savundu.

Ulrich söz konusu maddenin ilk etapta kişileri değil diplomatik ilişkileri korumayı amaçladığını vurguladı. SPD'li milletvekili Eva Högl ise söz konusu maddenin Böhmermann olayında bunun tam tersine neden olduğunu ifade etti. Yeşiller Partisi'nden Renate Künast da Federal Meclisin 1 Ocak 2018'den önce söz konusu madde üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilecek kapasitede olduğu eleştirisini yaptı.

Jan Böhmermann Twitter üzerinden yayınladığı mesajında 103'üncü maddeye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle CDU'lu milletvekili Detlef Seif'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiğini kaydetti. Böhmermann, Merkel'in daha önce yaptığı açıklamasına atıfta bulunarak şiirin "kasten yaralayıcı" olduğunu da belirtti.