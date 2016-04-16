"Erdoğan şiiri" Hollanda'yı harekete geçirdi; yabancı liderlere hakaret suç olmaktan çıkarılıyor

Hollanda Parlamentosu, "Dost ülkelerin liderlerine hakareti suç sayan" yasanın iptali için harakete geçti. Gerekçe olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman komedyen John Böhmermann hakkında şikayetçi olması gösterildi.

Hollanda'daki siyasi partiler, kendi ülkelerinde de benzer bir durumun yaşanmaması için yasa değişikliğinin şart olduğu görüşünde.

"Dost ülkelerin liderlerine hakaretin cezalandırılmasına" ilişkin yasanın iptali için iktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) tarafından hazırlanan öneri, meclis başkanlığına sunuldu.

VVD Milletvekili Joost Taverne'in önerisine meclisin büyük çoğunluğu destek veriyor.

Erdoğan'a tepki

Taverne, Erdoğan'ın Alman komedyen hakkında açtığı davayı eleştirerek, böylesi bir durumun Hollanda'da yaşanmaması için yasanın iptalini istediklerini belirtti ve "Yurtdışındaki liderler, uzun kollarıyla bizim mahkemelerimizi kullanarak, temel Batı değerlerimizi baltalayamazlar" dedi.

Muhalefet partileri D66, Sosyalist Parti, Yeşil Sol ve Özgürlük Partisi de, yabancı liderlere hakareti suç sayan yasanın iptaline destek verdi.

Böylece, yasanın iptaline ilişkin öneri, parlamentonun büyük çoğunluğunun desteğini sağlamış oldu.

Türkiye kökenli seçmenlerin ağırlıklı olarak tercih ettiği iktidarın küçük ortağı İşçi Partisi (PvdA) ise, yasa iptalinin zorunluluk olmadığını savundu.

İşçi Partisi, Hollanda'da bu tür konuların yargının yetki alamında olduğunu, Almanya'daki gibi hükümetin müdahalesine gerek duyulmadığını belirtiyor. Bu nedenle de sorun yaşanmayacağını öne sürüyor.

En son 1968'de kullanıldı

Hollanda'da, dost ülke liderlerine hakareti suç sayan yasa, en son 1968 yılında işletildi. O zamanlar üniversite öğrencisi olan gazeteci - yazar Geert Mak, "ABD Başkanı Jonson savaş suçlusudur" yazılı pankart nedeniyle 200 gulden para cezasına çarptırılmıştı.

"Bir despot yüzünden değerlerimiz inkar edemeyiz"

Belçika'da çoğunluğa sahip olan Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri Bart de Wever de, Alman komedyen Böhmermann'a sahip çıkılması çağrısında bulundu.

De Wever, Almanya'da Erdoğan için bir komedyene dava açılmasını, "çok acı bir olay" olarak değerlendirdi.

Erdoğan için, "ülkesinde düşünce özgürlüğünüzü ayaklar altına alan bir despot" ifadesini kullanan Belçikalı lider, "Biz şimdi onun uyguladığı kötü politikalar yüzünden Avrupa'nın temel değerlerini feda mı edeceğiz?" görüşünü dile getirdi.

Almanlar'a, sevimisiz de olsa Böhmermann'ın yazısını sosyal medyada paylaşma çağrısı yapan de Wever, her Alman'ın kendisini ihbar etmesini istedi. "Madem liderler değerlerimizi koruyamıyor, o zaman halk korusun" dedi.