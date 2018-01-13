Erdoğan: Şiir, rahmetli Müslüm Baba gibi damardan geliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bingöl 6'ncı Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Karşıyaka Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. AKP kongrelerindeki heyecanın Türkiye'yi sardığını anlatan Erdoğan, "Bu olunca kıskanıyorlar, kıskanacaklar. Sadece bu ülkenin içinde olanlar değil dışarıda olanlar da kıskanıyor. Şu anda karşısında kabına sığmayan, bölücü teröre şamar olup inen, tarih boyunca olduğu gibi milli irade, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik diyen bir Bingöl görüyorum. Az önce yavrumuzun şiir okuyuşunu dinlediniz değil mi? Nereden geliyor? Ciğerden, damardan, rahmetli Müslüm Baba gibi damardan" dedi.

'Ne demek paralel devlet? Ahlaksızlar'

Ardından kongrenin yapıldığı salona geçen Erdoğan, buradaki konuşmasında Türkiye'nin 780 bin kilometrekare ile tek vatan olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Vatanımızı bölemeyecekler. Kim buna yeltenirse askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerle tank olur inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar. Paralel devletmiş. Ne demek paralel devlet? Ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi gel buraya. Niye gelemiyorsun? Gelemezler. Arkalarına ABD'yi almışlar, kimisi de Batı'da bazı ülkeleri arkalarına almış, onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız ve bu milleti bölemeyeceksiniz. Bunlar ümmeti parçalamaya çalıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz var. Başka asla. Öyleyse bizler birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Para pul için değil makam için değil, aşiret, kavim, kabile için değil. Herkes kabilesiyle, kavmiyle övünebilir ama bir kavmin bir kavme üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takva ile mümkündür. Kim Allah'a daha yakın ise o daha üstündür."



Seçimlerde Bingöl'den çok şey beklediklerini ifade eden Erdoğan, "2019'un Mart'ı, hazırlanıyor muyuz, yerel seçimler olacak. Arkasından Kasım, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi olacak; hazır mıyız? Bingöl'ün hanımları her zaman dimdik durdu, çok güçlü durdu. İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz. Ana kademe, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" dedi.



'Birlik' şiirini birlikte okudu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne FETÖ'cü hainler, ne de bu katiller sürüsünü üzerimize salanlar ellerindeki onca güce, sergiledikleri onca ikiyüzlülüğe rağmen hiçbir mesafe alamadılar. O gece tarihin en büyük ihanetini sergileyen FETÖ'cü alçaklar, tanklarına, topraklarına, ölüm kusan silahlarına rağmen bu milleti ürkütemediler, sindiremediler, korkutamadılar" diye konuştu.



Ardından, "Tıpkı İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in ifadesiyle" diye sözlerini devam eden Erdoğan, şair Mehmet Akif Ersoy'un, 'Birlik' şiirini okudu. "Hadi bakalım İstiklal Şairi'mizin ifadeleriyle seslenelim" diyen Erdoğan, şiirin; "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz./ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;/ Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,/ Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun./ Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,/ Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,/ Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar/ Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa,/ Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz" dizelerini salonda bulunanlarla birlikte okudu.