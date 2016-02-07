Erdoğan, sigarayı bırakanları Saray'da ağırlayacak, vatandaşlardan aldığı paketler resepsiyonda sergilenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde sigarayı bırakan 250'nin üzerinde vatandaşa, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel resepsiyon verecek.

Resepsiyona, Türkiye genelinde sigarayı bırakan 250'den fazla vatandaş katılacak.

Sigara içen birini gördüğünde o kişiyi sigarayı bıraktırmak için ikna etmeye çalışan Erdoğan'ın bu davetine, yurt gezileri sırasında sigara içerken görüp, sigarayı bıraktırdığı 20 kişi de iştirak edecek.

Sigara paketleri sergilenecek

Kamuoyunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki özel hassasiyete sahip olduğu biliniyor. Erdoğan, yakın çevresindeki pek çok bakanın da arasında bulunduğu bürokrat ve milletvekilinden de sigarayı bırakmaları konusunda söz almıştı.

Yurt gezilerinde de sigara içerken gördüğü kişilerden, sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan'ın, bu kişilerin sigara paketine, isim, soy isim, tarih ve telefon numaralarını yazarak aldığı çok kere basına yansımıştı. Külliyedeki özel resepsiyonda, bu sigara paketlerinden oluşan koleksiyondan fotoğraflar da sergilenecek.