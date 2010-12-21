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Politika

ERDOĞAN: SICAK TAKİPTEYİZ ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 19:57

-ERDOĞAN: SICAK TAKİPTEYİZ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözde Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelme ihtimalina dair, "süreci izliyoruz. Ama gündemde yok. Biz de şu anda sıcak takipteyiz'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri, Başbakanlık Merkez Bina'da yaptıkları baş başa görüşmenin ardından, Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2. toplantısına başkanlık ettiler. İki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törenin ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelme ihtimalinden söz edilen 1915 olaylarıyla ilgili tasarıya dair, ''Şu anda tabii bizler süreci izliyoruz. Ama gündemde yok, ama şu anda gündemde olmaması tabii olmayacağı anlamına gelmez. Son anda bazı şeyler belki olabilir. Biz de şu anda yakın takipteyiz, sıcak takipteyiz'' dedi. -ERDOĞAN, IRAK'TA YENİ HÜKÜMET KURULMASINDAN MEMNUN Erdoğan, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasını değerlendirirken, ''Nuri El Maliki'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi neticesinde bu siyasi tıkanıklığın giderilmesi ve bugün gelinen nokta itibarıyla memnuniyetimi tekrar ifade ediyorum. Yeni hükümetin siyasi gruplar arasındaki mutabakatı yansıtacak bir şekilde inşallah neticeler almasını özellikle temenni ediyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri, Başbakanlık Merkez Bina'da yaptıkları baş başa görüşmenin ardından, Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2. toplantısına başkanlık ettiler. İki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törenin ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, Irak'ta bugün yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu: ''Nuri El Maliki'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi neticesinde bu siyasi tıkanıklığın giderilmesi ve bugün gelinen nokta itibarıyla memnuniyetimi tekrar ifade ediyorum. Yeni hükümetin siyasi gruplar arasındaki mutabakatı yansıtacak bir şekilde inşallah neticeler almasını özellikle temenni ediyorum.  Tabii ABD'nin İsrail ve Filistinliler arasında doğrudan görüşmelerin başlatılmasına yönelik çabalarının İsrail'in ne yazık ki uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalmasını da kaygıyla karşılıyoruz. Bu şartlar altında barış yönünde bir açılım sağlanması için uluslararası toplumun, özellikle bölge ülkelerinin daha fazla çaba göstermesinin gereğini ifade etmek istiyorum. Ve bugünkü toplantımızın, Türkiye, Suriye halkları arasındaki barışa, dayanışmaya çok daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.''

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