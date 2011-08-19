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Politika

Erdoğan, Şeyh Şerif Ahmet tarafından kabul edildi MOGADİŞU (A.A)

19 Ağustos 2011 16:06

-Erdoğan, Şeyh Şerif Ahmet tarafından kabul edildi MOGADİŞU (A.A) - 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmet tarafından kabul edildi. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Cezire bölgesindeki Kızılay kampından sonra Medine bölgesindeki Howlada kampını ziyaret etti.  Kamp ziyaretinde, derme çatma çadırlarda yaşayan Somalilerle yakından ilgilenen Erdoğan, Kimse Yok mu Derneğinin sağlık hizmeti vermek için oluşturduğu reviri de gezdi. Başbakan Erdoğan, burada, Somalilere ilk yardımda bulunan ve ilaç dağıtan dernek yetkililerinden bilgi aldı.  Başbakan Erdoğan'ın Howlada kampı ziyaretine; Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Nüket Hotar, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de eşlik etti. Başbakan Erdoğan, kamp ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed tarafından kabul edildi.

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