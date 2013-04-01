Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Millete Hizmet Yolunda" konuşmasında "İmralı Süreci" için kararlılığını bir kez daha vurguladı. Erdoğan, "Serimden dahi geçmeye hazırım. Ne pazarlık, ne taviz. İstiyoruz ki kardeşlik kazansın" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam televizyonlarda yayınlanan "Millete Hizmet Yolunda" konuşmasında "İmralı Süreci"yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milletin mührünü basmadığı hiçbir sürecin içinde bulunmayacaklarını söyleyen Başbakan Erdoğan, "İstiyoruz ki kardeşlik kazansın" dedi.



'Az konuşuyır, çok iş yapıyoruz'



“Askerimin, polisimin, korucumun, tek bir vatandaşımın tek bir kılına zarar gelmesindense, tek damla kanın toprağa akmasındansa, bir tek çocuğumuzun babasız kalmasındansa, her şeyimizi feda etmeye, evet, serimden (başımdan) dahi geçmeye hazırım" diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, iktidar olarak, muhalefet kadar rehavet içinde olamayız. Biz omuzlarımızda milletin emanetini, ülkenin mesuliyetini taşıyoruz. Sırtımızda yumurta küfesiyle, dikenlerin, hatta ateşin üzerinde yürüyoruz. Tek bir yanlış hareketin, küçük bir hatanın, bir yalpalamanın taşıdığımız yüke, emanete, sorumluluğa hasar vereceğinin bilinciyle ilerliyoruz. Hiç kimseyi kırmadan, hiç kimseyi incitmeden, kimseyi tedirgin etmeden mutlu sona, sevindirici sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Az konuşuyor, çok iş yapıyoruz. Sürecin hassasiyetinin idrakiyle, diğerleri gibi sorumsuz davranmıyoruz. Yoksa söyleyecek çok sözümüz var. Bize yönelik ithamlara, bize yönelik iftiralara karşı verecek çok cevabımız var. Ama hırsa, tamaha, öfkeye, nefrete, kırıp dökmeye kapılıp, yolumuzdan, hedefimizden sapmıyoruz. Bir tarafı tamir ederken, başka bir tarafın bozulmaması için aşırı hassasiyet sergiliyoruz. Aziz milletime öncelikle şunu söylemek istiyorum: Bu süreçte dedikodulara, söylentilere asla kulak asmayın" şeklinde konuştu.



'İzanını yetirmişlere inanmayın'



Başbakan Erdoğan "Millete Hizmet Yolunda" konuşmasında sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte, sizi korkutmak, sizi tedirgin etmek, sizi manipüle etmek için uydurulan iddialara, ithamlara, iftiralara asla inanmayın. Siyasi hırsla, rant hırsıyla, aklı yedeğe almış bir gözü dönmüşlükle, tarihe, ecdada, şehitlerimize sırtını dönmüş bir şaşkınlıkla, kan tutkusu içine girmiş, izanını yitirmişlerin öfke nöbetlerine aldanmayın."