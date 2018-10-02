Erdoğan: Serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden geldiğimiz gibi, bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılına dair Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri bizleri hedeflerimizden hiçbir zaman uzaklaştırmadı. Bundan sonra da terör örgütlerine karşı kararlılığımız sürecek. Uluslararası alanda her zaman olduğu gibi hassasiyet ve kararlılıkla ülkemizi aydınlık geleceğine hazırlıyoruz. Ekonomide, serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden asla taviz vermeden, ihtiyacımız olan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın paylaştığı mesajlar şöyle: