'Erdoğan senin de iktidarın bitecek'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan'a son olarak diyeceğim şudur: Senin hakkından, inen kepenklerinin arkasında gözü yaşlı ve sabırla önüne konulacak sandığı bekleyen esnafımız gelecektir. Sana bu millet hakkını helal etmeyecek, hayatının geri kalanında vicdan azabıyla baş başa kalmaktan başka seçeneğin olmayacaktır'' dedi.





Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından döşenen mayının patlaması sonucu bir askerin şehit, 3 askerin de yaralandığını hatırlattı. Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde meydana gelen deprem felaketine de değinen Bahçeli, ''Terör saldırısında şehit olan Mehmetçiğimize ve bu doğal afetle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum'' diye konuştu.





"İşsizlik vahim boyutta"



Devlet Bahçeli, AK Parti ile birlikte, ''hukuk düzeninin çiğnendiğini ve dejenere olduğunu, siyasetin değerlerden koptuğunu ve ayrıştığını, ekonomik yapının ise tükendiğini ve ümitleri bitirdiğini'' ileri sürdü.



''İktidarın ekonomi politikasının, Türkiye'yi işsizliğin yoksulluğun ve sefaletin karanlık mahzenine kapattığını'' iddia eden Bahçeli, ''PKK açılımıyla zaten yaralı hale gelen toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi temelinden infilak ettirecek özelliği bulunan işsizlik meselesi bugün çok vahim bir boyut almıştır'' dedi.



Başbakan Erdoğan'ın bu soruna hala duyarsız olduğunu ileri süren Bahçeli, ''Erdoğan'ın siparişini verdiği başka tartışma alanlarında kendini aklamanın peşine düştüğü'' görüşünü savundu. Bahçeli, ''Türkiye'nin bir numaralı sorunu olan işsizlik, AKP'nin gündeminde yoktur. Bundan sonra olma ihtimali de görülmemektedir'' diye konuştu.





İşsizlik gelip geçici



MHP Lideri Bahçeli, iktidarın ısrarla işsizliği konuşmamaya özen gösterdiğini öne sürerek, ''Bunu gören herkes, sanki Türkiye'de böyle bir felaketin yaşanmadığını düşünecektir. Zannedersiniz ki işsizlik gelip geçici bir problemdir'' dedi.



''Milletimizin; çapsız, heyecansız, bitkin, yorulmuş, buna rağmen cebini de dolduran AKP kadrolarının, Türkiye'nin gelerek perspektifine engel olmasına daha fazla katlanması düşünülmeyecektir'' diyen Bahçeli, ''iktidar partisinin bu aczini ve yetersizliğini perdelemek amacıyla sinsi ve habis senaryolar tertip etmekten çekinmediğini'' ileri sürdü.





"Millet hakkını helal etmeyecek"



İşsizlik rakamları ile enflasyondaki artışa dikkati çeken Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



''Başbakan Erdoğan bilincini kaybetmiş bir şekilde, her şeyi çarpıtmaktan ve yalanla, riyayla gerçekleri tahrif etmekten hiç çekinmemektedir. 'Bu ülkenin fabrikaları tıkır tıkır işleyecek ve üretecek ve üretiyor. Bu ülkenin esnafı her sabah umutla kepengini açıyor' diyecek kadar gözü dönen, nerede yaşadığını unutan ve ülkemizi ne hale getirdiğini ihmal eden Başbakan Erdoğan'a son olarak diyeceğim şudur: Senin hakkından, inen kepenklerinin arkasında gözü yaşlı ve sabırla önüne konulacak sandığı bekleyen esnafımız gelecektir. Senin yakandan, toprağında bereketi kalmayan, mahsulü tarlasında kalmış olan, güneşin altında yanmış çiftçimiz tutacaktır. Senin hesabını, feryatlarına kulak tıkadığın milyonlarca işsizimiz görecektir. Sana bu millet hakkını helal etmeyecek, hayatının geri kalanında vicdan azabıyla baş başa kalmaktan başka seçeneğin olmayacaktır. Sayın Erdoğan sen gideceksin. Devri iktidarın mutlaka sona erecektir. O zaman Türkiye'de güneş başka doğacak ve üç hilal sevgi olacak, aş olacak, iş olacak ve huzur halinde vatanımızın her köşesine yağacaktır.''



Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesinde Ermeni iddialarını içeren tasarının kabul edilmesini eleştirerek, ''Edirneli'nin, Vanlı'nın, Trabzonlu'nun, Bitlisli'nin, Sivaslı'nın, Antalyalı'nın, Hataylı'nın, Iğdırlı'nın, Muğlalı'nın ve onların eşsiz ecdadı hakkında hüküm vermek; New Yorklu'nun, Washingtonlu'nun, Teksaslı'nın, hakkı da değildir, haddi de değildir'' dedi.



Bahçeli, ilkini Ankara'da düzenledikleri ''Bin Yıllık Kardeşliği Yaşa ve Yaşat'' Mitinginin, ikincisini 27 Mart'ta Şanlıurfa'da yapacaklarını da bildirdi.