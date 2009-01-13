Erdoğan, Şener'le tokalaşmadı

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Başbakan Erdoğan, AKP'den ayrılarak parti kuracağını açıklayan Şener'e tavır koydu!



Cenaze namazına, Çelik'in yakınları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, milletvekilleri, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski bakanlardan Abdüllatif Şener, Agah Oktay Güner, İsmet Sezgin, Sümer Oral, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, BASK Genel Başkanı Resul Akay, RTÜK Başkanı Zahid Akman ile sendika temsilcileri katıldı.



Şener'le tokalaşmadı!

Erdoğan, cenazeye katılan eski bakanlarından Abdüllatif Şener ile tokalaşmazken, Şener Bakanlar Kurulu'nun yeni üyesi Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Hasan Celal Güzel ile sohbet etti.



Namazın ardından, Başbakan Erdoğan, Çelik'in tabutunu cenaze arabasına kadar taşıdı.



Başbakan Erdoğan, cenaze arabasının yanında Çelik'in oğlu Ali Çelik ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bu sırada Çelik'in manevi oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Yaman, cenaze arabasının içinde sinir krizi geçirdi.



Necati Çelik'in cenazesi defnedilmek üzere doğduğu yer olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hamidiye Köyüne götürüldü.





