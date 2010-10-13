-ERDOĞAN SEL BÖLGESİNDE MULTAN (A.A) - 13.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'yle birlikte selden en fazla etkilenen bölgelerden olan Multan'a geldi. Erdoğan'a Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve Pakistanlı yetkililer de eşlik etti. Erdoğan ve Gilani, Multan'dan helikopter ile Muzafferabad'a bağlı Mehmood ve Kot kasabalarına geçecek ve incelemelerde bulunduktan sonra Türk Kızılayının yaptırdığı Mevlana evlerinin teslim törenine katılacak. -ZERDARİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ- Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edildi. Aiwan-e Sadr'da gerçekleşen görüşmenin başında görüntü alındı.