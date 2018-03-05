"Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde devreye girebilir"

14 şeker fabrikasının özelleştirmesiyle ilgili tartışmalar sürerken kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şeker özelleştirmesinin iptali için devreye girebileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Nişasta bazlı şeker (NBŞ) lobisinin şeker fabrikalarını yok etmek istediği' yönünde binlerce mesaj aldıklarını" belirterek, Erdoğan'ın tıpkı otoyol ihalelerini iptal ettiği gibi şeker fabrikaları konusunda da gerekli adımı atacağını söyledi.

Erdoğan Motorolu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ve cam filmi yasağından sonra devreye girmiş, son düzenlemeler için talimat vermişti. Başbakan Binali Yıldırım ise özelleştirme konusunda kararlı olduklarını söylemişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Bulut TRT Haber'de yayınlanan programda “Türkiye gerçek şeker yiyecekse, bu fabrikaların hayatta kalması gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımız asla böyle bir şeye izin vermez. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 milyar dolarlık otoyol ihalesini nasıl durdurdu? Milletimizin yararına ise bu konuda da gerekli adımı atacaktır” dedi.

1 milyon imza

Şeker-İş'in başlattığı ‘özelleştirmeye hayır' kampanyasına destek amacıyla bir milyondan fazla imza toplandığı da bildirildi. İmzalar özellikle pancar ekiminin yapıldığı, şeker fabrikaların bulunduğu 64 ildeki ilçe ve köylerde yaşayan üreticiler, işçiler ve esnaftan toplandı.

Şeker-İş'in bir milyonu aşkın imzayla birlikte vatandaşlar ve üretici birliklerinin görüşlerinden oluşan kitabı bu hafta Erdoğan'a iletip, özelleştirmeyi durdurması için kendisinden yardım isteyeceği öğrenildi. Önümüzdeki yıl yapılacak çifte seçimler nedeniyle saraydan özelleştirmeyi durduracak bir açıklama gelmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.