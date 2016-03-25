Erdoğan: Şehit sayısındaki artışın sebebi, paralel yapıya yakın polis ve askerler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "şehit sayısının artmasında bölgedeki paralelci polis ve askerin etkisi olduğunu, istihbarat paylaşımında sorun çıkarttıklarını" söyledi.

AKP'nin teklif ettiği 506 dokunulmazlık fezlekesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dokunulmazlıkların hepsinin kaldırılması konusunda partinin getirdiği öneriyi doğru buluyorum. Siyasetçiler bu yükü daha fazla sırtında taşımamalı. Risk alıp kaldırılması lazım. Bununla ilgili anayasa değişikliği geldiğinde siz de üzerinize düşeni yapın. Gizli oy olacağı için, fire için gerekli önlemi alın. Kimsede kafa karışıklığı olmamalı, bunu sağlamak için herkes doğru bilgilendirilsin"

TBMM komisyonlarının AKP'li üyeleriyle başlattığı kahvaltılı toplantılara devam eden Erdoğan, Dışişleri, AB Uyum ve Anayasa Komisyonu'nun üyeleriyle önceki sabah Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şehit sayısının artmasında bölgedeki

paralelci polis ve askerlerin etkisi var!"

''Terörle mücadele için bölgedeki operasyonlar kararlılıkla devam edecek. Geri adım söz konusu olmaz. Son günlerde şehit sayısındaki artışın sebebi, paralel yapıya yakın polis ve askerlerden kaynaklanıyor. İstihbarat zafiyeti olabiliyor. Bunun nedeni de bu yapının elamanları. İstihbarat paylaşımında sorun çıkarıyorlar, yanıltıyorlar. Paralelle mücadele bizim vazgeçilmezimizdir. Bu konuda en yakınıma bile olsa taviz vermem. Mücadelede bir aksaklık olursa, buna neden olanla ilgili gereğini yaparım.

"Dönüşüm kısa sürede olmaz"

Bölgede operasyonların bitiminden sonra yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda yapılan açıklamalarda dikkatli olmak lazım. Bu büyük bir projedir. Kısa süre içinde bitmesi zor. O nedenle 2 ayda şöyle olacak, bir ayda böyle olacak gibi değerlendirmelerden uzak durun. Tam anlamıyla bir kenstel dönüşüm bu kadar kısa süre içinde olmaz. Halka dürüstçe söylemek lazım, ne kadar süreceğini. Bu altyapısıyla üst yapısıyla olacak. Van depreminde yapılanlar ortada. Bunların nasıl yapılacağı ne kadar zaman alacağı aşağı yukarı belli. Ona göre takvimlendirmek lazım.

"Terörist gruplar konusunda çifte standart var"

Brüksel’deki patlamaları gördünüz. Terörist gruplar konusunda çifte standart var. Kendileriyle her görüşmemde söylüyorum. ‘Bu gruplar terörist mi değil mi nasıl test ediyorsunuz’ diye. ABD Başkanı Obama’ya da söyledim, YPG ve PYD konusunda.

"Dokunulmazlıklarda

fire için gerekli önlemi alın"

Dokunulmazlıkların hepsinin kaldırılması konusunda partinin getirdiği öneriyi doğru buluyorum. Siyasetçiler bu yükü daha fazla sırtında taşımamalı. Risk alıp kaldırılması lazım. Bununla ilgili anayasa değişikliği geldiğinde siz de üzerinize düşeni yapın. Gizli oy olacağı için, fire için gerekli önlemi alın. Kimsede kafa karışıklığı olmamalı, bunu sağlamak için herkes doğru bilgilendirilsin.

"Sabaha kadar arkadaşlarla anayasa çalıştım"

Yeni bir Anayasa öyle kısa bir sürede yapılmaz. Bir sınırlama getirmek doğru değil. Bir-iki ayda halledilecek bir konu değil. İyice olgunlaşması lazım. Ben de dün sabaha kadar arkadaşlarla anayasa çalıştım. Mevcut sistemin işlemediği 1970’li yıllardan beri tartışılıyor, bu yeni bir konu değil. Ama bundan önce yapılması gereken içtüzük değişikliği olmalı. Sistem ne olursa olsun, bu içtüzükle hiçbir verim olamazsınız. Meclis’i çalıştıramazsınız. Önceliğiniz bu olmalı.''

Kahvaltıya katılanlar başkanlık sistemi önerisinin revize edileceği ve ABD’deki gibi iki yapılı bir sistemin oluşturulacağı izlenimi edindiklerini aktardı.