-Erdoğan: Şehit sayısı 8'e yükseldi İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari-Çukurca karayolundaki hain saldırıya ilişkin, "Az önce bir haber daha geldi, bir korucu... Bunun neticesinde sayı 8'e çıkıyor ve 11 yavrumuz da yaralı" dedi. Başbakan Erdoğan, Conrad Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Bugünkü şehit haberleriyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Sözün bittiği yerde misiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: ''Az önce bir haber daha geldi, bir korucu... Bizim yeni dağıtım olan SAT komandolarının yerine intikalinden sonra geri dönüşü esnasında olay cereyan ediyor. Önce bir mayın olayı, mayından sonra da roketatarlarla maalesef bu zırhlı taşıyıcılar vuruldu. Bunun neticesinde sayı 8'e çıkıyor ve 11 yavrumuz da yaralı. Ben şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılarımıza şifalar diliyorum. Artık daha önce de söylediğimiz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Ramazanla ilgili sabrımız bitmiştir.''