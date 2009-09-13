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Politika

Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti

Erdoğan, Hakkari'de iki hafta önce şehit olan Abdullah Erkmen'in ailesini ziyaretinde şehidin babasına, “Akan kanın durması için çalışıyoruz. Halledeceğiz” dedi

13 Eylül 2009 03:00

Erdoğan, Hakkari'de iki hafta önce şehit olan Abdullah Erkmen'in ailesini ziyaretinde şehidin babasına, “Akan kanın durması için çalışıyoruz. Halledeceğiz” dedi.

Başbakan Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki hafta önce şehit olan Abdullah Erkmen'in ailesini ziyaret etti. Şehidin babası, Erdoğan’ın kendilerine “Akan kanın durması için çalışıyoruz. Halledeceğiz” dediğini söyledi.

Ziyaret hakkında şehit uzman çavuş Abdullah Erkmen'in babası Adem Erkmen, Başbakan Erdoğan'ın taziye ve başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.

Erkmen, şunları söyledi: ''Biz Başbakanımıza, 'Başbakanım bu akan kan dursun' dedik. Onlar da 'Bizim de temennimiz bu, onun için uğraşıyoruz' dedi. Başka şehit vermeyelim, başka ana babalar bu acıyı yaşamasın istedik. Onlar da 'Bütün uğraşımız bu. Halledeceğiz' dediler.''

Başbakan Erdoğan'dan başka bir talepleri olmadığını ifade eden Erkmen, bütün şehit anne ve babalarına Allah'tan sabır ve başsağlığı diledi.

''Demokratik Açılım'' çalışmaları konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine de Erkmen, ''Açılımın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. PKK'ya taviz verilmesin, yavrularımızın kanı yerde kalmasın. Yani bir şekilde bunu halletmemiz lazım, bunca can verdik. Devlet büyüklerimiz bu konuyu inşallah hallederler. Halledeceklerini söylediler'' diye konuştu.

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