Erdoğan: Seçimleri, 4 yıla indirmekle hata yaptık

Baş bakan Erdoğan, ''Bir yanlış yaptık 5 yıl olan seçim süresini 4 yıla indirdik" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Mardin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ''2014 yılının mart ayında mahalli seçimleri gerçekleştirecek inşallah yeni bir güven tazeleyeceğiz'' dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir yanlış yaptık 5 yıl olan seçim süresini 4 yıla indirdik, o zamanki bizimle cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçimlerin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi gibi muhalefette olan bir partinin teklifini, biz bunlar 'ciddidir dürüsttür' diyerek, ona aldandık, ona kandık ve maalesef 4 yıla indirilmesiyle ilgili değişikliği yaptık. Yanlış yaptık, çünkü 4 yıl bir hizmet süresi için yeterli değil. Bunun 5 yıl olması lazım'' Muhalefetin her seçimde aldığı ağır yenilgiyi bir ders olarak okumak yerine hırçınlığı tercih ettiğini ancak muhalefetin sergilediği dili kendilerinin asla kullanmayacağını belirten Erdoğan, ''Biz gücümüzü, çözümsüzlüğü muhafaza etmekten alan bir parti olarak görmedik, görmeyeceğiz. Biz gücümüzü köklü ve kalıcı çözümler üretmekten alıyoruz, biz gücümüzü toplumun sadece belli bir kesimden değil, toplumun bütün kesimlerinden alıyoruz'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Cumhuriyet tarihi boyunca görmediği hizmeti ve yatırımı hükümetleri döneminde gördüğünü belirterek, ''Terörün sona ermesi için bizim kadar samimiyetle, bizim kadar içtenlikle, bizim kadar gayretkeşlikle, cesaretle çalışan, elini taşın altına koyan, bizim kadar bu noktada o gayreti gösteren bir başka parti yok'' dedi.

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