"Erdoğan seçim kampanyasını bir kez daha Kılıçdaroğlu üzerine kuracak; sadece onu hedef alacak"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak dün Meclis'in nabzını tuttu. AKP'nin Frup Toplantısı'nı izleyen Sellvi, "Erdoğan seçim startını verdi. Seçim kampanyasını bir kez daha Kılıçdaroğlu üzerine kuracak. Böylece seçimleri AK Parti ve CHP yarışına çevirecek. Muhalefet lideri olarak sadece Kılıçdaroğlu’nu hedef alacak" dedi.

Selvi'nin "Erdoğan’ın seçim stratejisi ve yeni sistem" başlığıyla (7 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul” misali, dün Meclis’e tepeden baktım.

Neden dün? Çünkü salı günü olması nedeniyle 4 partinin de grup toplantısı vardı.

Devlet Bahçeli, MHP grubunda kürsüdeydi. Kulisi MHP’liler, Meclis’in bahçesini ise İYİ Partililer doldurmuştu. AK Parti grubunun olduğu tarafta ise iğne atsan yere düşmezdi. Cumhurbaşkanı’nın gelişi yaklaştıkça kalabalık artmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da uzun bir aradan sonra Meclis’teydi. KADEM yöneticileriyle birlikte Cumhurbaşkanı’nı karşılamak üzere protokol kapısına yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesiyle birlikte meydan miting alanına dönüştü. Erdoğan gruba doğru yürürken fırsatını bulan belediye başkan aday adayları öne fırlayıp kendini tanıtmaya çalıştı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı’nın grup konuşmasını salonda izledi ancak milletvekilleri kendisine yer vermek istemesine rağmen ayakta durmayı tercih etti.

Meclis’te salonlara, kulislere sığmayıp bahçeye taşan kalabalığın nedeni ise belediye başkan aday adaylarıydı. Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın grup konuşmasını biraz da bu gözle izledim. Erdoğan seçim startını verdi. Seçim kampanyasını ise bir kez daha Kılıçdaroğluüzerine kuracak. Böylece seçimleri AK Parti ve CHP yarışına çevirecek. Muhalefet lideri olarak sadece Kılıçdaroğlu’nu hedef alacak. Böylece miting meydanlarından bolca “Bay Kemal” sesleri yükselecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Meral Akşener’i değil, Muharrem İnce’yi hedef almıştı. Böylece muhalif oylar İnce’de toplanırken muhafazakâr seçmende CHP karşıtlığının oluşmasını sağlamıştı. CHP Lideri’nin de bu durumdan rahatsız olduğunu sanmıyorum. Bir tek hakaret ettiği için tazminat ödemeye mahkûm oluyor.

Cumhurbaşkanı sadece seçim stratejisinin ipuçlarını vermedi. Aynı zamanda AK Parti açısından bir çıta ortaya koydu. “Hedefimiz mahalli seçimlerin tümünün üzerinde bir oy oranına ulaşmak” dedi.