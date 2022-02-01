Erdoğan seçim kabinesi mi kuruyor?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde yer alan Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifasının ardından yerine atanan Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

Adalet Bakanlığı'ndaki değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek revizyon mesajı vermesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.

AKP kulislerinde 3-4 bakanın değişeceği beklentisi dile getirilirken, "görevden alınacak bakanlar" listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk sırada sayılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişimiyle ilgili, "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz normaldir. Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" sözleriyle de değişikliklerin arkasının gelebileceği mesajını verdi.

Değişiklik için kimlerin adı geçiyor?

Erdoğan'ın bu açıklamaları, yaklaşık bir hafta aradan sonra çalışmalarına yeniden başlayan Meclis kulislerini de hareketlendirdi.

Erdoğan'ın son dönemde yaptığı kabine değişikliklerinde, parlamentodan isimleri kabineye taşıması nedeniyle Pakdemirli'nin yerine daha önce Tarım Bakanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in getirilebileceği yorumu yapılıyor.

AKP kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı da değişecek bakanlar arasında sayılıyor.

Seçim kabinesi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber "seçim kabinesi"ni de oluşturmuş olacağı vurgulanıyor.

2018 seçimlerinden sonra oluşturduğu kabinesinde teknokrat isimlere ağırlık veren Erdoğan'ın, parti içinden de gelen "teknokrat bakanların Meclis ve halktan kopuk olduğu" eleştirilerini dikkate alarak, kabinede siyasi deneyimi olan isimlerin ağırlığını artıracağına işaret ediliyor.

Erdoğan'ın yerel seçimler öncesinde "metal yorgunluğu" gerekçesiyle seçilmiş belediye başkanlarına görevden el çektirdiğine dikkat çekilerek kabine de "yorgun, etkisiz veya "uyumsuz" görülen isimlerin değiştirileceği ifade ediliyor.

Şahin politikanın işareti mi?

Muhalefet partilerinde ise AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a yakınlığı ile bilinen, milli görüş kökenli bir isim olan Abdülhamit Gül'ün görevden alınması, iktidarın seçimlere giderken daha "şahin" politikalar izleyeceğinin işareti olarak görülüyor.

CHP kaynakları, Abdülhamit Gül'ün, bakan olarak yaptığı son konuşmasında, "Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz. FETÖ'vari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir" sözlerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "MOBESE ile izlenmesi"ne tepki olarak yorumluyor.

Bu açıklamaların hedefinde, Gül ile daha önce de yine yargı bağımsızlığı konusunda görüş ayrılığı yaşadıkları bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olduğuna dikkat çekiliyor.

Muhalefet kulislerinde iktidarın seçime giderken "güvenlikçi" ve sert politikalara yöneleceği, Erdoğan'ın da bu süreçte kendisine itiraz etmeyecek ve "mutlak uyumlu" olacak isimlerle yol yürüyeceği görüşü savunuluyor.

Kabinenin yarıya yakını değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet sistemine göre parlamento dışından ve çoğu teknokrat ismi kabineye almıştı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ilk değişiklik 30 Mart 2020'de Cahit Turhan'ın görevden alınması ile yapıldı, bunu 27 Kasım 2020'de Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından "görevden af istemesiyle" gelen istifası izledi.

Yeni sistemde, topluca kabine revizyonlarına gitmek ve bunu ekranlardan açıklamak yerine "görevden af talepleri" veya görevden almaların Resmi Gazete'de yayınlanması yoluyla toplam sekiz bakan değişti, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Çalışma Bakanlığı'nın bölünmesiyle de dokuz yeni isim kabineye girmiş oldu.