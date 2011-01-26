Erdoğan: Seçim barajı ekonomik yapı için gerekli

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gidişi sırasında gazetecilerle yaptığı görüşmede seçim barajı tartışmalarına açıklık getirdi. Başbakan Erdoğan, "Seçim barajının düşürülmesi ve koalisyonlar ekonomik yapıyı tehdit eder" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk-iş adamlarına seslenen Başbakan Erdoğan, seçim öncesi provokasyonları dikkat çekerek, "Terör örgütü ile o malum çetelerin işbirliğiyle ve iletişim içinde seçim öncesinde yeniden taşeronluk yüklendiklerine dair işaretler alıyoruz" uyarısı yaptı. Erdoğan, seçim barajının düşürülmesinin ise ekonomik yapıyı tehdit edeceğini söyledi. Erdoğan, dün Kiev'de İntercontinantal Otel'de Türk-iş adamlarına seslendi. Erdoğan, şu mesajları verdi:

TAŞERONLUK: Seçim öncesinde seçmenin tercihini etkilemeye dönük milli hassasiyetleri kaşıyarak iç politikayı dizayn etmeye yönelik girişimler olduğunu görüyoruz. Terör örgütü ile o malum çetelerin işbirliğiyle ve iletişim içinde seçim öncesinde yeniden taşeronluk yüklendiklerine dair işaretler alıyoruz.

TEZGÂHLARI GÖRÜN: Elbette güvenlik güçlerimiz ve yargı bu noktada üzerlerine düşenleri yerine getireceklerdir. Ama milletimiz in hassasiyeti inanıyorum ki, iş dünyasının da bu tezğahları görmesini bu tezgahların bozulması noktasında demokrasiye daha fazla omuz vermelerini ben özellikle rica ediyorum.

HÜKÜMET YIPRANSIN DA: Sekiz yıl boyunca biz şu anlayışla çok sık karşılaştık. AK Parti hükümetten uzaklaştırılsın da Türkiye'ye ne olursa olsun. Bu hükümet yıpransın da ekonomiye ne olursa olsun. AK Parti kaybetsin de Türkiye, vatandaş, iş adamı nasıl bir fatura öderse ödesin. Bu çarpık anlayışın karşısında durmak en az benim kadar hükümetimiz kadar, bu anlayış karşısında fatura ödemesi mukadder olan kesimlerinde sorumluluğudur.

NE OLUR AŞAĞI ÇEKİN: Koalisyon dönemlerinde nasıl ağır bedeller yaşadık ve gördük. Şimdi bazılara ısrarla bir şeyi söylüyor. İşte ne olur barajı iyice aşağıya çeksek filan... Arkadaşlar biz şu anda ülkemizin ekonomik yapısını bir tehdit altına sokmak istemiyoruz.

TEK PARTİ İSTİKRARI: Bakın bizim ülkemiz de tek partili iktidarlarda hep tırmanmıştır. Koalisyon hükümetleri döneminde de hep gerilemiştir. Bu bir koalisyon kültürü olarak sadece bize ait değildir. Batı da şu an koalisyon kültürü içersinde başarılı olduğunu söyleyenler şimdi 'biz yanlış yaptık' diyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: Bazıları hani vaat ediyor, şunu yapacağız, şunu vereceğiz, etmeyin. Bunu söylediğim zaman insana sorarlar kaynağını nereden bulacaksın. Şu cevap veriliyor, 'hani diyorsunuz ya diyor işte dünyanın ilk 20 ülkesi arasındayız' değerli arkadaşlar siz şu ilk 20 ülke arasına sallaya salayla, kuru sıkı atarak gelmedik. İşi sıkı tutarak geldik. Erdoğan Fahri Doktora unvanı aldığı törende yaptığı konuşmada ise "Vefakar, cefakar hocalarımız devlet üniversitelerinde çalışmalarını sürdürüyor"dedi. Erdoğan gece yurda döndü.



