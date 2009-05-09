T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Sebep Kalksın kapıları açalım

09 Mayıs 2009 07:24



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ermenistan sınırına ilişkin, "Biz kapıları kapattık. Sebep işgal, netice kapıları kapatmamız. O zaman sebep kalksın, biz kapıları açalım" dedi.

Erdoğan, TRT Türk'ün canlı yayınına katılarak, gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtladı. Azerbaycan ile ilişkilerde sorun bulunmadığını belirten Erdoğan, oluşturulan dezenformasyon ortamından rahatsızlığını dile getirdi. Erdoğan, Ermenistan'la ilişkiler konusunda da tarihsel iddiaları kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, ortak sınır kapısının açılmasının ön koşulunu tekrarladı. Başbakan Erdoğan, "Burada bir sebep-netice ilişkisi var. Bu ilişkiye gelince kapılarla ilgili konuda bir defa Dağlık Karabağ, Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Sonra 1 milyon Azeri tehcire zorlandı. Biz kapıları kapattık. Sebep işgal, netice kapıları kapatmamız. O zaman sebep kalksın, biz kapıları açalım" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24