Erdoğan: Sebep Kalksın kapıları açalım





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ermenistan sınırına ilişkin, "Biz kapıları kapattık. Sebep işgal, netice kapıları kapatmamız. O zaman sebep kalksın, biz kapıları açalım" dedi.



Erdoğan, TRT Türk'ün canlı yayınına katılarak, gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtladı. Azerbaycan ile ilişkilerde sorun bulunmadığını belirten Erdoğan, oluşturulan dezenformasyon ortamından rahatsızlığını dile getirdi. Erdoğan, Ermenistan'la ilişkiler konusunda da tarihsel iddiaları kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, ortak sınır kapısının açılmasının ön koşulunu tekrarladı. Başbakan Erdoğan, "Burada bir sebep-netice ilişkisi var. Bu ilişkiye gelince kapılarla ilgili konuda bir defa Dağlık Karabağ, Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Sonra 1 milyon Azeri tehcire zorlandı. Biz kapıları kapattık. Sebep işgal, netice kapıları kapatmamız. O zaman sebep kalksın, biz kapıları açalım" şeklinde konuştu.

