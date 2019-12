-Erdoğan: Sayısız haksızlığa uğradık ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak bütün sosyal ve ekonomik politikalarında, siyasetlerinde devlet ile toplum arasındaki yaraları kendi yaraları olarak bildiklerini, bu nedenle sayısız haksızlığa maruz kaldıklarını söyledi. ''Bu yolda tuzaklar, engeller var'' diyerek azimlerini kırmak, yollarına taş koymak isteyenler olduğunu belirten Erdoğan, ''Herkesi her fırsatta meşruiyet zeminine, demokrasinin yegane çözüm adresine Türkiye Büyük Millet Meclisine çağırdık. Biz millete efendilik etmedik, etmeyeceğiz. Doğu'da başka Batı'da başka bir siyaset dili kullanmadık, kullanmayacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bugün 10 yaşında olduğunu belirterek, ''Bugün milletin partisi, yani partiniz 10 yaşında. 10. yaş gününüz, 10. doğum gününüz hayırlı olsun, kutlu olsun, mübarek olsun'' dedi. AK Parti'nin kuruluşunun 10. yılında tüm Türkiye'de yüzbinlerin, milyonların aynı sofrada buluştuğunu ifade eden Erdoğan, ''Bu sofranın adı Halil İbrahim Sofrası. Milletimizin gönül ziyaretindeyiz, milletimizin gönül ziyafetindeyiz. Türkiye'nin her yerinde her şehrinde, her kasabasında, her köyündeyiz. Baştan başa ülke sathına yayılmış bir iftar sofrasındayız'' diye konuştu. -Cuma sabahı Somali'de olacağız- ''İnşallah Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Somali yolundayız. Cuma sabahı inşallah Rabbimin lütufuyla Somali'de olacağız ve oradaki kamplarda kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Onların halini bizzat yerinde göreceğiz ve sürdürülebilir bir kampanyayı devam ettireceğiz'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bereketli sofralarımız sadece 81 vilayetimizde değil, Afrika'dan Asya'ya bütün ülkelerde kuruluyor. Bizler bu dayanışma ve kardeşlik ruhunu hiçbir servete, hiçbir Hazine'ye değişmeyiz. Kimsesizlerin kimsesi olmak, ekmeğini sofrasını paylaşmak, zayıf olana kol kanat germek adına daima onları korumamız, daima savunmamız gereken en önemli değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Zira biz birbirimizin velisi, vasisi, hamisi ve kardeşiyiz.'' -''Hukuk diyorlarsa bunun yeri parlamentodur''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Eğer demokrasi diyorlarsa, eğer hukuk diyorlarsa bunun yeri parlamentodur. Kendi kendilerine bu ülkenin şehirlerinde, gayri meşru, illegal parlamentolar oluşturmak suretiyle kimse bu ülkenin herhangi bir vilayetinde, herhangi bir operasyon veya ameliyat yapamaz bunu böyle bilsinler'' dedi. -''Hepsi yoluna girecek''- AK Parti'nin kuruluşunun 10. yıldönümünün 81 ilde kutlandığını belirten Başbakan Erdoğan, ''Biz her yerde varız. İstediğiniz kadar teşkilatlarımızı bombalayın, cam çerçeve indirin. Bilesiniz ki, o cam çerçeve yerine takılır, o teşkilatlar kurulur ama siz AK Parti hareketini durduramazsınız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'de barışa, kardeşliğe, birliğe gölge düşmesini hiçbir zaman istemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Gölge düşürenler var. Bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnakıyla, Romanıyla, Arnavutuyla kimse bizi birbirimize düşürmeye kalkmasın. Onlar kendilerini Kürt kardeşlerimin temsilcisi ilan ediyorlar. Hiç alakası yok. Sorun bakalım bunlara, siz benim Kürt kardeşlerime bugüne kadar ne verdiniz? Koskoca bir hiç. Zaten öyle bir dertleri de yok. Onlar bunun üzerinden nemalanıyorlar. Bunların, biliyorsunuz, dinle de alakası yok. Zaten İmralı'daki Kürtlerin dininin Zerdüştlük olduğunu ilan etmişti. Acaba Kürtlerin dininin Zerdüştlük olduğunu kabul eden kaç tane bana Kürt kardeş gösterebilirsiniz? Ben inanıyorum ki, benim Kürt kardeşlerimin tamamına yakını 'İslam' diyecektir. Ayrımcılık, bölücülük... Yapmak istedikleri bu. Kendileri de zaten tribünden seyrediyor. Ama bunlara prim vermeyeceğiz. Bu işlerin hepsi yoluna girecek, hiç endişe etmeyin. Sabırla bu işi başaracağız.'' -''Bugün borç veren bir Türkiye var''- Dünyanın en kudretli devletlerinin küresel ekonomik krize teslim olduğu bir dönemde, Türkiye'nin 2011'in ilk çeyreğinde büyümede yüzde 11'i yakaladığını anımsatan Başbakan Erdoğan, ''Şu anda da gayet iyi gidiyoruz. IMF'ye olan borç geldiğimizde 23.5 milyar dolardı şimdi 4 milyar dolara düştü. MHP, DSP, ANAP iktidarından 23.5 milyar dolar borçla devraldık, ama şimdi 4 milyar dolar borç var IMF'ye. Kardeşlerim, 27 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında vardı, şu ada 97.5 milyar dolar Merkez Banka'mızın döviz rezervi var. Bütün olumsuzluklara rağmen tablo bu'' diye konuştu. Türkiye ölçeğinde daima büyük düşündüklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Hiçbir zaman küçük düşünmedik, çünkü bu millete küçük düşünmek yakışmaz. Dün 70 sente muhtaç olan bir Türkiye vardı ama bugün borç veren bir Türkiye var. Yardım elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Türkiye var. Neresinde ecdadımıza ait eser varsa onlara sahip çıkıyor, restore ediyor ve nerede çaresizliğe mahkum edilen halklar varsa onların sesine kulak veriyoruz. Nereden, nereye...''