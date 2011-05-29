-ERDOĞAN, SAVAŞ ARABASI SİMÜLATÖRÜNÜ KULLANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 28.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir sınıf atladı. İstanbul ile inşallah 2013 sonunda bütünleşiyor. İstanbul ile bütünleştiği anda bir başka güzel olacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, mitingin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki ''ETİ Arkeoloji Müzesi''nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Başbakan Erdoğan, bugün 68 ayrı hizmetin açılışını yaptıklarını belirtti. ''Bugün Eti Grubu'nun gayretleriyle ortaya koyulan Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi önünde açılışları yapıyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün Eskişehir'in çok önemli 12 alt geçidi olan çevre yolunu hizmete alıyoruz. Bu Eskişehir'imize bu büyük bir şehir olmanın farklılığını ortaya koyması bakımından çok önemli. Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir sınıf atladı. İstanbul ile inşallah 2013 sonunda bütünleşiyor. İstanbul ile bütünleştiği anda bir başka güzel olacak. Ve bugün bu 68 tesis ki burada hepsini gerek İl Özel İdaresi, gerek Karayolları, gerek DSİ, gerek Tarım Reformu Ankara Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bunun yanında İl Emniyet Müdürlüğü, Günyüzü Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü, Sanayi Odası Başkanlığının yatırımları, hepsi birlikte 68 tesis. Dile kolay katrilyonlarca liralık tesisleri açıyoruz. 2013'te inşallah Eskişehir'i Türk dünyasının kültür başkenti olarak alacağız ve burada kutlamalarını yapacağız. Ve bir kültür başkenti olarak Eskişehir'e de tabii bu tesisler yakışır. Onun için böyle bir müzeyi Eskişehir'e kazandırmaları nedeniyle milletim adına Firuz Bey'e teşekkür ediyorum. Bu kavşaklar ve çevre yolu ile diğer yatırımlar sebebiyle bütün Bakan arkadaşlarımı huzurunuzda tebrik ediyorum ve kutluyorum. Tüm emeği geçen yüklenici firmalar, mimarından mühendisine ve işçisine kadar tüm emeği geçenlere yine şahsım ve milletim adına kutluyorum. Söyleyecek çok söz var ama ben bu rahmet altında, bu yağmur altında sizleri fazla bekletmek istemiyorum.'' -''GERİYE HAYIRLI ESERLER BIRAKALIM''- Vatandaşların ''bekleriz'' sloganı atması üzerine Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Diyorum ki; fazla söze hacet yok. Zaten eserler konuşuyor. Ziya Paşa'nın güzel bir lafı var, her yerde bunu kullanıyorum. Burada da kullanacağım. Ziya Paşa'dan çünkü; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Mesele bu. Bunlarla anılacağız. ETİ ailesi de bunlarla anılacak. Önemli olan Baki'nin ifadesiyle; 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer' diyor. Eğer, öldükten sonra vatana hoş bir sada bırakabiliyorsak, arkada hoş bir sada bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Eğer bunu bırakamıyorsak vay halimize. Her yerde söylüyorum. Hepimiz öleceğiz. Öldüğümüzde hoca efendi musalla taşında gelip de 'Cumhurbaşkanı niyetine, Başbakan niyetine, profesör niyetine' demeyecek. 'Trilyarder niyetine de' demeyecek. 'Er kişi niyetine' diyecek, 'hatun kişi' niyetine diyecek. Kimsenin kefenini de atlastan yapmayacaklar. Patiska. Bunlardan yapacaklar. Ona saracaklar onu da bulabilirsen yani. Belki de farklı bir ölüm olur. Ondan sonra 2 metreküp bir çukura gömecekler. Bir daha yanına gelen olursa ne mutlu. Yaptıklarınla başa baş. Öyleyse geriye hayırlı eserler bırakalım.'' Başbakan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Vali Mehmet Kılıçlar, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nedim Öztürk, AK Parti Milletvetkili adayları ve ETİ Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, ETİ Arkeoloji Müzesi ile 68 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. -ERDOĞAN, HİTİT SAVAŞ ARABASI SİMÜLATÖRÜNÜ KULLANDI- Başbakan Erdoğan, beraberindekilerle, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. 3 bin yıl öncesini anlatan Hitit savaş arabası simülatörünü kullanan Erdoğan, müzedeki Sağlık Tanrıçası Yardımcısı Hygia'a ait 2 adet yeni yapılmış alçıdan heykelin açılışını da yaptı. ETİ Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, Başbakan Erdoğan'a, şirketin amblemi olan Hitit güneş heykelciğini hediye etti.