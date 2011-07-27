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Politika

ERDOĞAN: SARKİSYAN'IN YAPTIĞI TAHRİKTİR ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2011 19:42

-ERDOĞAN: SARKİSYAN'IN YAPTIĞI TAHRİKTİR ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ ve Ağrı konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, ''Burada Sarkisyan'ın yaptığı bir tahriktir, kin ve nefretle kendi gençliğini, donatma gayretidir. Dolayısıyla Ermenistan gençliğinin geleceği ne olacaktır? Bu gidişle karanlık olacaktır'' dedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ ve Ağrı konusundaki açıklamalarına ilişkin olarak da Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu bir devlet adamlığına veya bir cumuhurbaşkanına yakışan bir ifade, bir yaklaşım tarzı değildir. Gelecek kuşakları, yeni nesilleri kin ve nefretle donatmak devlet adamlığına yakışmaz.''

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