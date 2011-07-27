-ERDOĞAN: SARKİSYAN ÖZÜR DİLEMELİ BAKÜ (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sarkisyan çok ciddi bir yanlış yapmıştır, tarihi bir yanlışın altını bizzat kendisi tescilleyerek çizmiştir. Özür dilemesi lazım'' dedi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zagulba Sarayı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki ülke arasındaki doğalgazın taşınmasına ilişkin anlaşmayla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, bu konudaki ilgililerin yarın biraraya geleceklerini, bazı maddeler üzerinde bir çalışma yapacaklarını söyledi. Erdoğan, ''Öyle zannediyorum ki yarın yapılacak görüşmeler sonucunda burada neticeye varacağız. Zaten bakan arkadaşlarımıza talimatları verdik. 'Bu işi artık bitireceksiniz ve neticeyi de bize yarın vereceksiniz' dedik. Ben kendi tarafımı takip edeceğim, Cumhurbaşkanımız da kendi tarafını takip edecek, sonuçlandıracağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın 'Dağlık Karabağ'ı biz aldık, yeni nesil de bundan sonra Ağrı'yı ele geçirsin' şeklinde bir mesajı vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, konuyla ilgili çok sert bir açıklamayı Dışişleri Bakanlığının yaptığını hatırlattı. Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu bir devlet adamlığına veya bir Cumhurbaşkanına yakışan bir ifade tarzı değildir, bir yaklaşım tarzı değildir. Gelecek kuşakları, yeni nesilleri kin ve nefretle donatmak, devlet adamlığına yakışmaz. Burada Sarkisyan'ın yaptığı bir tahriktir. Kin ve nefretle kendi gençliğini donatma gayretidir. Dolayısıyla Ermenistan gençliğinin geleceği ne olacaktır? Bu gidişle karanlık olacaktır. Bu olaylara hep bu karanlık gözlükle bakacaktır. Şunu kesinlikle bilmeleri gerekir, şu anda Yukarı Karabağ'da bir işgal vardır ve işgalci olanlar bellidir. Bunu zaten bizler söylemiyoruz. Birleşmiş Milletler de söylüyor, tescilli. Bunun çözümü gerekir. Çözümü noktasında da şu ana kadar olumsuz yaklaşım Ermenistan tarafındadır. Azerbaycan devamlı olumlu yaklaşımını ortaya koymuştur. 'Siz şu anda Karabağ'ı teslim aldınız bizden, biz ölüp gideceğiz, Ağrı'yı da siz halledeceksiniz'. Böyle bir mantık olur mu, böyle bir anlayış, böyle bir istikamet, böyle bir ufuk gençliğe verilir mi? Bu ne demektir, 'Ermenistan Türkiye ile ey gençler, bundan sonra istediği gibi istediği şekilde bir savaşa da girebilir'. Bunların hepsini reddediyoruz, böyle bir devlet adamlığı, böyle bir diploması olmaz. Sarkisyan burada çok ciddi bir yanlış yapmıştır, tarihi bir yanlışın altını bizzat kendisi tescilleyerek çizmiştir. Özür dilemesi lazım ve bu yanlışından dönmesi lazım.''