-Erdoğan şampiyonlarla iftar yaptı ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''spora önem veren, spora yatırımı geleceğe yatırım olarak gören, her şeyden önce sporu çok seven'' bir hükümet olduklarını belirterek, bütün imkanlarıyla sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, uluslararası yarışmalarda madalya kazanan 50 branştan yaklaşık 400 sporcuyla Vilayetler Evi'nde iftar yaptı. İftarın ardından konuşan Erdoğan, sporun evrensel dilinin bütün dünyada barış ve esenlik rüzgarları estirmesini diledi. Erdoğan, bugün insanlığın en temel ihtiyacının, toplumları birbirine yaklaştıracak barış ve esenlik ikliminin dünyanın her köşesine ulaşması, bunun en önemli sembolünün de olimpiyat meşalesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunlarına bir kez daha aday olduğunu geçen hafta açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Daha önceki adaylıklarımızdan istediğimiz sonucu alamamamıza rağmen bu hayalin peşinden gitmeye devam ediyoruz, ısrarlıyız. Çünkü biz meseleyi sadece Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak olarak görmüyoruz. Biz meseleyi, Türkiye'nin son yıllarda temsilcisi olduğu barış, adalet ve özgürlük eksenli, uluslararası duruşun bir devamı olarak görüyoruz. Bütün dünyaya buradan bir mesaj veriyoruz, 'Gelin bu iki barış ve dostluk sembolünü bir araya getirelim, buluşturalım' diyoruz. Bu sinerjiyle İstanbul'dan dünyanın her köşesine barış ve dostluğun meşalesini taşıyalım. Bize göre dünyada olimpiyatların en yakışacağı şehir tarihiyle, bugünüyle İstanbul'dur. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Bu inancımızı da sadece duygularımızın bir ifadesi olarak ortaya koymuyoruz. Çok somut çok gerçekçi ve inanın olimpiyatları çok hak eden gerekçelerle bu inancımızı da destekliyoruz.'' Başbakan Erdoğan, 2013 Akdeniz Oyunları'nın Yunanistan'da yapılacağını fakat Yunanistan'ın 'yapamayacağı' gerekçesiyle son anda çekildiğini hatırlatarak, ortada Türkiye, İspanya ve Libya'nın kaldığını anlattı. Erdoğan, ''Yaptığımız çalışmalarla, atılan adımlarla Libya malum durumu sebebiyle, İspanya da yine içinde bulunduğu krizle sebebiyle yarıştan koptular ve Mersin Akdeniz Oyunlarının şehri oldu. Şimdi yoğun bir şekilde 2013 Akdeniz Oyunlarına hazırlanıyoruz'' dedi. -''74 MİLYON İNSANIMIZLA BU İŞİN ALTINDAN KALKARIZ''- Başbakan Erdoğan, ''Olimpiyat oyunlarını düzenlemeye talip olan ülkelerin böyle istikrarlı bir ekonomik zemine sahip olması şart. Çünkü olimpiyat oyunları dünyanın en büyük spor organizasyonu. Çok büyük ölçekli yatırımları kısa zamanda yapıp bitirmek, bu organizasyonu sekteye uğratmamak gerekiyor. Biz hükümet olarak hem de 74 milyon insanımızla bu işin altından rahatlıkla kalkarız diyoruz'' dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ilk adaylık başvurusunun yapıldığı 2000 yılında elinde sadece maketler ve taslaklar bulunduğunu, bugün ise bir kısmı tamamlanmış ve kullanılmakta olan, bir kısmı da bitirilmek üzere olan dünya standartlarında, hatta dünya standartlarının üzerinde bir çok göz alıcı tesis bulunduğunu anlattı. Tesis yapmanın yeterli olmadığını, bu tesislere yakışan büyük uluslararası organizasyonların da yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda da son yıllarda rüşdünü ispatladığını ve önemli spor organizasyonlarından alnının akıyla çıktığını söyledi. ''Bizim spora bakışımız sadece olimpiyatlara endeksli değil'' diyen Erdoğan, bugün Türkiye'nin spor alanında bir atılım gerçekleştirdiğini anlattı. Dünya şampiyonu olan Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı'nı kutlayan Erdoğan, ''Bizi gururlandırdılar. Gerçekten bizleri geleceğe umutla bakar hale getirdiler'' dedi. Sporculara seslenen Erdoğan, ''Bunlar Türkiye'nin başarılarıdır. 74 milyon insanımızı sevince boğan başarılardır. Elbette bunlar sizin başarılarınız ve olimpiyat adaylığı yolunda temel güvencemiz olma noktasında referanslarımızdır. Bu ülkenin spordaki temsilcileri olarak İstanbul 2020 hayali en az bizim kadar sizlere de aittir. Artık sizler 2020'nin kadrolarını oluşturuyorsunuz. 2020'ye çok daha farklı, güçlü hazırlanacaksınız. Bu ideale en az bizler kadar sizler de sahip çıkıyorsunuz, çıkacaksınız. Biz sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Şundan hiç şüpheniz olmasın ki, Türkiye'nin spora önem veren, spora yatırımı geleceğe yatırım olarak gören, her şeyden önce sporu çok seven bir hükümeti var. Bütün imkanlarımızla sporu ve sevgili sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve dünya şampiyonu olan Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı sporcularıyla aynı masada oturdu. Erdoğan, iftarın ardından sporcularla anı fotoğrafı çektirdi.