Erdoğan: Saltanat zincirleri bozuluyor diye rahatsızlar

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz birilerinin saltanatını korumak için buralara gelmedik. Biz milletin iktidarı için buradayız. Bizim için önemli olan bu. Biz bunu yapacağız'' dedi.



Erdoğan, Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliğinde üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçişin var olduğunu belirtti.



Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



'Zira, bu ülke bu üstünlerden çok çekti. Kimdir bu üstünler? Bunlar darbe anayasasından yana olan zihniyettir. Bunlar bu millete 'göbeğini kaşıyan adamlar' diyenlerdir. Bunlar benim milletime 'bidon kafalı' diye hitap eden zihniyettir. Bunlar statükodan yana olanlardır. Bunlar kurdukları o saltanat zincirinin yıkılmasından endişe edenlerdir.



Fakat artık bu milletin evlatları, tüm bu Anadolu topraklarına, bu vatanlarına sahip oluyor. Ayrılıkları ortadan kaldırıyoruz.''



Gelirken yolda bir pankart gördüğünü ve pankartta ''bölünmeye hayır'' denildiğini ifade eden Erdoğan, ''Biz birliğe, beraberliğe, bütünlüğe 'evet' diyoruz, bölünmeye 'hayır' diyenler 'evet' diyorlar. Eleştirdikleri o Silopi'dekilerle şimdi beraber hareket ediyorlar'' dedi.



''Hayır cephesinde CHP, MHP, BDP, YARSAV, TKP, İşçi Partisi ve çeteler var'' diyen Erdoğan, ''Bayramın bu anlamlı gününde tabii ki sizlerin bu isyanını dile getirmenizi istemem. İstiyorum ki bunlar pazar günü sandıklarda 'evet' olarak dile gelsin'' şeklinde konuştu.



Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yeniden şekillenmeye gittiğini de ifade eden Erdoğan, ''Bunlar rahatsız. Niye? Kurdukları saltanat zinciri bozuluyor'' dedi.



Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin yapılanmasında TBMM'nin iradesinin var olmadığını anımsatarak, anayasa değişikliğindeki getirilmek istenenleri anlattı.



Bu değişikliklere ''İstemezuk'' denildiğini de ifade eden Erdoğan, ''Biz birilerinin saltanatını korumak için buralara gelmedik. Biz milletin iktidarı için buradayız. Bizim için önemli olan bu. Biz bunu yapacağız'' şeklinde konuştu.



Başbakan Erdoğan, konuşmasını, ''Sevgili kardeşlerim, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bu birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü zedelemek isteyenlere pazar günü sandıklarda 'evet' diye cevap vermeye hazır mıyız? Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Allah kardeşliğinizi, birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin'' diye tamamladı.



Erdoğan, daha sonra otobüsten halkı selamladı.





