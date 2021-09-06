Erdoğan: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin başladığı bugün 2021-2020 eğitim yılı açılış programında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, vatandaşlara aşı olma konusunda bir kez daha çağrıda bulunarak, "Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz ancak salgına karşı en etkili koruyucu silahımız olan aşı imkânını da değerlendirmemiz şarttır" dedi.

“İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışmanın heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk” diye konuştu.

"Devlet olarak aşı hususunda asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz ancak..."

"Milli Eğitim Bakanlığı'nda kurduğumuz dijital alt yapı ile okullarımızdaki süreci hastalığın seyrini yakından izliyoruz izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" diyen Erdoğan aşısını olmayan vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu, "Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz ancak salgına karşı en etkili koruyucu silahımız olan aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliği..."

"Aşı ile ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir" diyen Erdoğan, "Salgının yayılmasını engellemek hepimizin önemlere uymasına bağlıdır. Çocuklarımızı çok özledikleri okullarından mahrum bırakma lüksümüzün olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şart. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" sözlerini kaydetti.

"Eğitim sistemimizi komplekslerinden kurtararak daha özgürlükçü, çoğulcu, adaletli yapıya kavuşturduk"

Erdoğan sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

"Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puanlarını en çok artıran birinci ülkeyiz. Nereden nereye getirdiniz bizi maşallah. İnanıyorum ki bu mesleki eğitimde sizler bize çok daha büyük başarılar getireceksiniz. Bunu da eğitim sistemimizi komplekslerinden kurtararak daha özgürlükçü, çoğulcu, adaletli yapıya kavuşturmamızın payı var. Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerimizi diğer okullarımızla eşit hale getirdik. Kat sayı uygulamasının da son bulmasıyla meslek liselerimiz 28 şubat dönemi öncesinde sahip olduğu cazibesini tekrar kazanmaya başladı. Öyle ki meslek liselerimiz patent dahi alacak seviyeye geldi. Türkiye'nin 2023 ile 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmasında mesleki eğitim oynayacağı kritik rolün farkındayız."

"28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor. Özel sektör ve sanayicilerimizin de katkılarıyla mesleki eğitimde eğitim-üretim istihdam çevrimini güçlendiriyoruz. Bu amaçla yeni projeleri hayata geçirmeye başladık" diyen Erdoğan, "Mesleki eğitimi özendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Meslek lisesi öğrencilerine böyle seslendi: İlla üniversiteyi bitirmeniz de şart değil, ara eleman olarak hemen istihdam edilecek imkanı sağlayacaksınız

Erdoğan, meslek lisesi öğrencilerine "İlla üniversiteyi bitirmeniz de şart değil. Buradan çıktıktan sonra ara eleman olarak hemen istihdam edilebilecek bir imkanı sağlayacaksınız. Üniversiteyle birlikte işin yükseğini yapmış olacaksınız" dedi.

"Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz"

Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Sizler tarihiyle büyük hedefleriyle büyük değerleri ve vicdanıyla büyük bir milletin evlatlarısınız sizler milletimizin umudu aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz. Size daha müreffeh bir ülke bırakmanın gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Eğitim çağında evlatlarımızın en nitelikli şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz. Sizlere tavsiyem; Allah'ın her birinize bahşettiği yeteneklerin özünüzde bulunan o gizli hazinelerin farkına varmanızdır. Lütfen kimsenin içinizdeki heyecanı örselemesine izin vermeyin, gözü ve gönlü pas tutmuşların umudunuzu karartmasına izin vermeyin. Kendinize inanın, milletinize inanın. Her karışında bir şehit yatan bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olmaktan daima iftihar edin. Yüzlerinizdeki umudu gözlerinizdeki ışığı görüyor ülkemizin aydınlık geleceğine bütün kalbimle inanıyorum" sözlerini kaydetti.

Törenin ardından salonda kendisini dinleyen çocuklarla fotoğraf çektiren Erdoğan, törenin düzenlendiği Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı. Öğrencilerin yanına sıraya oturan Erdoğan tahtaya, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazarak imzasını attı.