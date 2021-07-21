Erdoğan: Ülkemizi, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkında

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkında" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, AKP Teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yılki bayramlarımız ile bu yılki Ramazan Bayramımızı maalesef salgın tedbirleri sebebiyle buruk bir şekilde yaşamıştık. Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyoruz." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Salgın süreci yol açtığı sıkıntılar ve maliyetler yanında ülkemizin önünde pek çok fırsat penceresi de açmıştır. Sanayi üretimi gayet iyi gidiyor, ticaretimiz canlanıyor, ihracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Turizm sektörü sürekli hedef yükseltiyor. Pek çok sektörde vasıflı, vasıfsız eleman ihtiyacı had safhaya çıktı. Bazı alanlarda yetişmiş iş gücü adeta karaborsaya düşmüş durumda. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz.

“Felaket tellalları karanlık bir tablo çizmeye çalışsa da 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz”

Felaket tellalları karanlık bir tablo çizmeye çalışsa da 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. Attığımız her adımda karşılaştığımız engelleri, kirli senaryoları boşa çıkarıyoruz. Vesayeti diriltme hayalleri de demokraside ve ekonomide elde ettiğimiz kazanımları geri götürme çabaları da beyhudedir. Milletimiz en son kararını 15 Temmuz'da ortaya koymuştur. Milletimizle birlikte başardıklarımız gibi bu süreci de zafere ulaştıracağız. Ülkemizde artık vesayeti diriltme hayalleri de ekonomi ve demokraside elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çabaları beyhudedir.

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

"Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz"

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı.

Artık bizim için kuzey-güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.

Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Caddede, sokakta, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız. Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum. Önümüzdeki 2 yıl boyunca yapacağınız her işin çocuklarımızın ve onların evlatlarının geleceğine yön vereceğini aklımızdan çıkarmamalıyız."