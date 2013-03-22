Erdoğan: CHP, kanlı terör örgütüne sahip çıkıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak, "Kanlı terör örgütünü bildirisini alın kenara koyun bu CHP milletvekilinin ifadelerini alın bir kenara koyun aynı dili göreceksiniz." dedi. Ankara'daki çifte saldırıyı değerlendiren Erdoğan, "Saldırılar bize geri adımı attırmaz" dedi.

Başbakan, "Bu alçakça, bu haince saldırıyı inşallah en kısa zamanda aydınlığa kavuşturacak, bu taşeronları inşallah arkalarındaki efendileriyle onları kiralayan sahipleriyle birlikte deşifre edip yargıya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Ankara'daki çifte saldırıyı değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: "AK Parti bu saldırılarla geri adım atacak bir parti değildir. Bu tür alçakça saldırılarla frene basacak bir parti değildir. AK Parti terör örgütlerinden, çeteden korkacak bir parti asla değildir. Bu mücadeleye kefenimizle çıktık. Biz kendi siyasi tarihimiz boyunca korkuyu ve ürkekliği yanımıza hiç yaklaştırmadık. Mahkemelerden alnımızın akıyla çıktık, o hukuku biz yücelttik. Çeteleri önümüze çıkardılar, mafyayı önümüze çıkardılar. Cesaretle hepsinin üzerine gittik, yargıya teslim ettik.

Açık yüreklilikle söylüyorum. Onlar bize saldırıyorlar. Elhamdülillah, demek ki doğru istikametteyiz. Demek ki şehitlerimizin yolundayız. Taşlıyorlar, demek ki meyve veriyoruz. Biz bu saldırılara boyun eğmeyiz. Biz bu yola milletimizle çıktık, öyle de yürümeye devam edeceğiz. Başımızı öne eğmeyeceğiz, tehditlere asla prim vermeyeceğiz. Kefeniyle yola çıkanları Allah'tan başka kimse korkutamaz. Bu taşeronları arkalarındaki efendileriyle, onları kiralayan sahipleriyle birlikte deşifre edip yargıya vereceğiz.

CHP'li vekilin ifadeleri terör örgütü gibi

Taşeron örgüt bir bildiri yayınladı. Örgüt elemanlarına 'çiçek çocuk' muamelesi yapan vekil, bazı ifadeler kullandı. Kanlı terör örgütünün bildirisini alın bir tarafa koyun, CHP'li vekilin ifadelerinin de aynı olduğunu göreceksiniz. Eli kanlı taşeron terör örgütü bizi terörist olarak itham ederken, CHP'li vekil de aynı üslupla bizi en büyük terörist olmakla itham etti. Bunu geçmişte defalarla CHP'nin genel başkanı da yaptı. O genel başkanın vekili terör örgütüyle aynı dili kullanarak bize saldırmaya başladı. Kendisi terörü kınar gibi yaparken yakın arkadışlarına bu örgütü yüreklendiriyor. Suriye'nin gayrimeşru rejimiyle CHP fotoğraf çektiriyor. Kanlı terör örgütü saldırıyor, CHP gidiyor sırtını sıvazlıyor. Ne kadar izanlarını kaybetmiş durumdalar, bunu ortaya koymam lazım. Bu kadar gözlerini karartmış durumdalar.

Tam bir şovmen

Terörü bitirme konusunda çözüm süreciyle hiçbir partinin ortaya koyduğu bir tek cümleleri yoktur. Bu işin çözüm yeri Meclis'tir, söyledikleri bu. Meclis Başkanı her iki taraftan birilerini yönlendirelim dedi. Ben de Başbakan Yardımcım Beşir Atalay Bey'i görevlendirdim. CHP de Loğoğlu'nu görevlendirdi. Atalay aradı geri dönmüyorlar. Açıklamada bize bilgi verilmedi diyorlar, bir araya gelinmedi ki verilsin. Dürüst değiller dürüst. Terörü bitirme konusunda atılan adımları kendi siyasi hırsları adına engellemeye çalışıyorlar. Diyarbakır Nevruz kutlamaları yapıldı. CHP'li vekil Meclis'te çıkmış elinde Türk Bayrağı, tam bir şovmen. Hakkari'ye niye gidemedin. Biz göğsümüzü gere gere tek millet, tek vatan diyoruz. Siz bunu demiyorsunuz. Söz konusu olan milletse, millete hizmetse bu noktada hiçbir siyasi parti bizim elimize su dökemez. Onlar slogan ürettiler, biz iş ürettik. Bunlar milliyetçiliği slogan atmak zannediyor.

Küfürlü Başkanla nereye varacaksınız?

MHP genel başkanına soruyorum. Slogan atmada eşin benzerin yok. Küfür etmede, harakette üstüne yok. Sen bu ülke için bugüne kadar ne yaptın, onu söyle. Çıkar otobüs üstünden halat fırlatır. Bu ülkeye hangi eseri kazandırdır? Türkiye'ye ilişkin hangi politikan var, bunu söyle. Böyle küfürbaz genel başkanla nereye varacaksınız? Terör meselesi bittiğinde MHP'den geriye hangi söz kalacak? MHP terör bitmesin diye çırpınıyor. Biz CHP'nin, MHP'nin çırpınışlarına rağmen bu meseleyi çözecek ve Türkiye'yi uçuracağız."

Nevruzunuz kutlu olsun' yazsan ne olurdu

Konuşmasında Nevruz kutlamalarına değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyarbakır'da ay-yıldızlı bayrağımızın olmaması süreci sabote etmeye yönelik bir provokasyondur. Bu parlamentonun çatısı altında olan BDP bu oyuna gelmesin. BDP de tertip komitesi de ucuz bir provokasyonun içinde olmamalıydı. Bir yandan çözüm istediğini söyleyip, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandırmamak büyük bir çelişkidir. Samimiyetsizlik örneğidir. Bir de Türkçe 'Nevruzunuz kutlu olsun' diye yazsan ne olurdu? Söylenenlerle yapılanların ne kadar uyuştuğuna bakarız.

Hassas süreçten geçiyoruz, dikkatli olun

Son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. İçeriden de, dışarıdan da saldırılar olabilir. AK Parti teşkilatı olarak bunlara karşı çok uyanık olacağız. Çözümün karşısında direnenleri iyi tanımalarını ve dikkatli olmalarını milletimden rica ediyorum. Bu mesele çözülmesin diye kimlerin ayak direttiğini milletimin görmesini diliyorum. Gün kucaklaşma günüdür, gün muhabbet günüdür. Bize düşen vatan toprakları üzerinde bir olma, beraber olma günüdür. İnsanların çatıştığı değil, konuştuğu yeni bir dönem başlasın istiyoruz. Çocuklarımız bu acıları yaşamasın hep ilkbaharı yaşasın istiyoruz.

Bedavacılığa alışmışlar, birileri mama verecek

Çanakkale ruhunu kavrayanlar Ankara Üniversitesi'ni arenaya çevirmez, cam çerçeve indirmez. Aşırı sol komünist zihniyetler bedavacılığa alışmışlar. Yan gelip yatacaklar, birileri ona mama verecek. Biz çalışarak hem kendimizi, hem milletimizi yücelteceğiz. Aradaki fark bu."