Erdoğan 'sahtekâr' tazminatı ödeyecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2006 yılında Almanya'da tartışma sırasında "sahtekâr" diyerek hakaret ettiği holdingzede Muhammet Demirci'ye 3 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm edildi.



Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendisine "sahtekâr" diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Başbakan'dan 25 bin YTL manevi tazminat isteyen gurbetçi Demirci'nin talebini reddetmişti. Kararın bozulması üzerine yeniden gelen dosyayı inceleyen



Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma gerekçesine uydu.

9 Ekim'de yapılan duruşmada, Yargıtay'ın bozma gerekçesi doğrultusunda, Başbakan Erdoğan'ın 25 Mayıs 2006 tarihinden itibaren yasal faizleriyle birlikte Demirci'ye 3 bin YTL tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Türk-Alman Ekonomi Kongresi'ne katılmak üzere Berlin'e giden Erdoğan, 25 Mayıs 2006 tarihinde Urania Kültür Merkezi'nde Türklerle bir araya geldi.



İslami holdinglere para kaptıran Almanya'daki Türklerin kurduğu derneğin başkanı Muhammet Demirci ile Başbakan Erdoğan arasında burada tartışma yaşandı. Tartışmanın bir bölümünde Erdoğan, yanında bulunan Devlet Bakanı Ali Babacan'a dönerek "Ali.. çağır şu sahtekârı bir dinle bakalım neymiş derdi?" sözleriyle çıkıştı. Demirci ile Erdoğan arasında yaşanan bu diyalog birçok televizyon kanalında ve gazetelerde yer aldı. Demirci, bunun üzerine Başbakan aleyhine manevi tazminat davası açtı.



Korumalar tartakladı



Demirci, 2007 yılında Almanya'ya giden Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda da korumalar tarafından tartaklandı. Türk-Alman Ticaret Zirvesi'nin yapıldığı salona 160 euro'luk bilet alarak giren Demirci, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kürsüde konuştuğu sırada kendisine yönelik, "Sayın Merkel yeşil sermaye mağdurları olan bizlere yardım edin" diye bağırınca, salonda bulunan Erdoğan'ın korumaları tarafından tartaklanarak dışarı çıkarıldı.

Kendisinin Alman vatandaşı olduğunu ve Başbakan Merkel'den doğal olarak yardım talebinde bulunacağını belirten Demirci, bu olay yüzünden Başbakan'ın koruma polisleri ile özel koruma olarak görev yapan yeğeni Ali Erdoğan hakkında Hannover polisine suç duyurusunda bulundu.

