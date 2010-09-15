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Politika

Erdoğan: Sahilleri analiz edin

Erdoğan referandumda sonuçlarında çıkan 'hayır'lar için Türkiye'nin sahil bölgelerinin analiz edilmesini istedi...

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, referandumdaki büyük çoğunluğu sahil kesimleri olan yüzde 42 hayır oyunun ilçe ilçe analiz edilmesini ve endişelerle ilgili rapor hazırlanmasını istedi.



Erdoğan başkanlığında dün toplanan AKP MYK’da, oy kullanamayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de “böyle liderlik olmaz istifa etmeli” sesleri yükseldi. Erdoğan’ın da toplantıda referandumla ilgili olarak “Vatandaş muhalefete güvenmiyor. Bunu son referandumda gösterdi” dediği öğrenildi. Erdoğan 25 Eylül cumartesi günü daha önce yapılan Dolmabahçe toplantıları çerçevesinde medya yöneticileriyle biraraya gelerek sorunlarını dinleyecek.

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