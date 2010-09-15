Erdoğan: Sahilleri analiz edin

T24

Erdoğan başkanlığında dün toplanan AKP MYK’da, oy kullanamayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de “böyle liderlik olmaz istifa etmeli” sesleri yükseldi. Erdoğan’ın da toplantıda referandumla ilgili olarak “Vatandaş muhalefete güvenmiyor. Bunu son referandumda gösterdi” dediği öğrenildi. Erdoğan 25 Eylül cumartesi günü daha önce yapılan Dolmabahçe toplantıları çerçevesinde medya yöneticileriyle biraraya gelerek sorunlarını dinleyecek.